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Маршрут автобуса №11 изменится на Запсковье

Автобусный маршрут №11 изменится на Запсковье. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Рассматривается ли возможность изменения схемы движения маршрута автобуса № 11? Мы живем в районе гипермаркета "Лента", район динамично развивается, продолжается активная застройка в направлении улицы Юности. Ближайшая остановка 11-го автобуса находится на улице Звездной, довольно-таки неблизкий путь, особенно для пенсионеров и школьников. На круговом движении останавливаются автобусы №№ 25, 30, но все они едут в направлении Завеличья, а многим нужно ехать именно в центр, в район вокзала. Возможно ли реализовать данное предложение?» - поинтересовалась местная жительница.

Маршрут автобуса №11 планируется изменить после переноса автобусной остановки «Звездная улица (остров)» ближе к дому №1 на проспекте Энтузиастов и выполнения устройства новой автобусной остановки «Микрорайон №12» в районе ТРК «Рубин» на улице Труда, ответили в комитете.

«В настоящее время готовится проектно-сметная документация по переносу автобусной остановки "Звездная улица (остров)" ближе к дому №1 по проспекту Энтузиастов, которая в дальнейшем будет направлена на государственную экспертизу с последующим проведением аукционных процедур на поиск подрядчика на выполнение работ», - сообщили в комитете.

Предлагается изменить маршрут следующим образом: от перекреста улицы Звездной с улицей Труда, далее направо на улицу Труда, с разворотом на кольце на улице Труда через остановки «Микрорайон №12» и «Звездная» с последующим выездом на улицу Труда и далее по существующий схеме движения.

«Данные изменения помогут улучшить транспортную доступность с микрорайоном "Юность" и ТРК "Рубин" с минимальными неудобствами для пассажиров, проживающих на улице Новоселов в районе остановки "Архив"», - добавили в дорожном комитете.