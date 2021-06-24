Общественный транспорт планируют пустить к псковской инфекционке

Общественный транспорт планируется пустить к Псковской областной инфекционной больнице, расположенной на улице Майора Доставалова в Пскове. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова, экс-председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 августа.
По его словам, Минобороны не согласно передавать муниципалитету большую часть земель. «Может, хотя бы точечно, именно под определенные инфраструктурные проекты, будем пытаться забрать у них землю», - добавил Борис Елкин.