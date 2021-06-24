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Общественный транспорт планируют пустить к псковской инфекционке

Общественный транспорт планируется пустить к Псковской областной инфекционной больнице, расположенной на улице Майора Доставалова в Пскове. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова, экс-председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 августа.

«В комитете этим вопросом активно занимались. Сейчас этим вопросом надо продолжить заниматься в новом статусе, в части создания инфраструктуры. Понимаем, что перевозки — это региональные полномочия, но без должной инфраструктуры их осуществить невозможно. С администрации города — создание инфраструктуры, остановок. К сожалению, там есть определенные нюансы. Будем их с помощью Михаила Юрьевича Ведерникова решать. Поскольку стоит земельный вопрос - это земли Минобороны», - рассказал Борис Елкин.



По его словам, Минобороны не согласно передавать муниципалитету большую часть земель. «Может, хотя бы точечно, именно под определенные инфраструктурные проекты, будем пытаться забрать у них землю», - добавил Борис Елкин.