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Заказные перевозки могут организовать на кладбища «Орлецы» и «Белый Мох»

Заказные перевозки могут быть организованы в отдаленные уголки кладбищ «Орлецы» и «Белый Мох» по церковным праздникам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 2 сентября на встрече с председателями советов многоквартирных домов Пскова сообщил и. п. главы администрации города Борис Елкин, отвечая на вопрос одной из участниц мероприятия.

Псковичка посетовала, что до отдаленных могил в Орлецах автобус не ходит, а пешком пожилым людям попросту не дойти — по этой причине она уже два года не может побывать на могиле матери. Она попросила пустить туда маршрутки хотя бы по церковным праздникам, когда принято посещать могилы усопших.

Борис Елкин признал актуальность проблемы доступности отдаленных кварталов на орлецовском кладбище и на кладбище «Белый Мох». «Есть квартальные проезды, где общественный транспорт пустить невозможно, но мы этим вопросом занимаемся, думаем, как все организовать», - ответил он и пояснил, что на эти кладбища можно сделать заказные перевозки по церковным праздникам. «Это будут не маршрутки, а именно заказные перевозки. И тогда можно будет ездить по внутренним проездам. Это не такие большие деньги», - заключил он.

Добавим, в сегодняшнем мероприятии также участвуют депутат Госдумы Александр Козловский и глава Пскова Елена Полонская. Вместе с председателями советов домов они обсуждают вопросы ремонта дворовых территорий, качества работы управляющих компаний, реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Отдельное внимание будет уделено вопросам, касающимся деятельности регионального фонда капремонта (уплата взносов на проведение капитального ремонта, участие жильцов в согласовании или приемке выполненных работ и т. д.).