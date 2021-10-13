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АвтоМир / Общественный транспорт

Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» об опыте работы и развитии предприятия

13.10.2021 10:12|ПсковКомментариев: 2

Новым руководителем «Псковпассажиравтотранса» стал экс-начальник городской колонны псковского автобусного парка Юрий Михайлов. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он рассказал о своей биографии, опыте работе и поделился планами по развитию предприятия.

 

- Юрий Юрьевич, расскажите о себе. Где родились, какое получили образование?

- Я родился в городе Новгороде в 1970 году. Родители переехали в Псков в 1971 году. В Пскове окончил среднюю школу №10. После этого поступил в Новгородский политехнический институт на механико-автомобильный факультет, поскольку на тот момент в Пскове не было автомобильного факультета. Отслужил в армии между курсами института.

Выпустился из института в 1993 году, получив высшее образование по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

- У вас уже есть опыт в сфере пассажирских перевозок?

- С 1993 по 2001 год работал в автобусном парке в Пскове, уволился в должности начальника городской колонны. В 1998-1999 годах обучался по программе подготовки управленческих кадров.

- Где работали в последующем?

- Впоследствии работал экспертом по сертификации услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспорта.

Также до назначения на должность руководителя «Псковпассажиравтотранса» являлся директором дилерского автосервиса, руководителем пункта технического осмотра и отдела экспертиз. Занимался судебными автотехническими экспертизами по установлению механизма ДТП, исследованием транспортных средств по определению причин возникновения неисправностей и качества выполненного ремонта.

- У вас уже есть планы по развитию транспортного предприятия?

- Конечно. Все мероприятия будут нацелены на улучшение, повышение качества оказываемых услуг «Псковпассажиравтотрансом».

Беседовал Михаил Синёв

Теги: #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
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