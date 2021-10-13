Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» об опыте работы и развитии предприятия

Новым руководителем «Псковпассажиравтотранса» стал экс-начальник городской колонны псковского автобусного парка Юрий Михайлов. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он рассказал о своей биографии, опыте работе и поделился планами по развитию предприятия.
- Юрий Юрьевич, расскажите о себе. Где родились, какое получили образование?
- Я родился в городе Новгороде в 1970 году. Родители переехали в Псков в 1971 году. В Пскове окончил среднюю школу №10. После этого поступил в Новгородский политехнический институт на механико-автомобильный факультет, поскольку на тот момент в Пскове не было автомобильного факультета. Отслужил в армии между курсами института.
Выпустился из института в 1993 году, получив высшее образование по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».
- У вас уже есть опыт в сфере пассажирских перевозок?
- С 1993 по 2001 год работал в автобусном парке в Пскове, уволился в должности начальника городской колонны. В 1998-1999 годах обучался по программе подготовки управленческих кадров.
- Где работали в последующем?
- Впоследствии работал экспертом по сертификации услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспорта.
Также до назначения на должность руководителя «Псковпассажиравтотранса» являлся директором дилерского автосервиса, руководителем пункта технического осмотра и отдела экспертиз. Занимался судебными автотехническими экспертизами по установлению механизма ДТП, исследованием транспортных средств по определению причин возникновения неисправностей и качества выполненного ремонта.
- У вас уже есть планы по развитию транспортного предприятия?
- Конечно. Все мероприятия будут нацелены на улучшение, повышение качества оказываемых услуг «Псковпассажиравтотрансом».
Беседовал Михаил Синёв