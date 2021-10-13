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Станислав Стармолотов: Глобальной реорганизации в «Псковпассажиравтотрансе» не будет

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» продолжит работу в плановом режиме, глобальной реорганизации не планируется. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов 13 октября во время представления коллективу нового руководителя предприятия - Юрия Михайлова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Станислав Стармолотов

«Продолжаем работать, все остается без изменений, не будет глобальной реорганизации», - сообщил Станислав Стармолотов. По его словам, основной курс должен быть взят на улучшение финансового состояния предприятия. «Администрация Псковской области не снимает с себя попечительство над предприятием. Будем поддерживать, выплачивать заработную плату вовремя», - отметил он.

Юрий Михайлов

Ничего страшного в смене руководства предприятия Станислав Стармолотов не видит. По его словам, есть проблема в самой смене руководства «Псковпассажиравтотранса».

«На период моего руководства это первый и, я надеюсь, последний случай (смены руководителя - ред.)», - сказал Станислав Стармолотов. Он попросил присутствующих на встрече работников довести до подчиненных, что это обычная кадровая ротация без негативных последствий.