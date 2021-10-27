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В Псковской области ужесточили правила перевозки пассажиров в автобусах

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области ужесточил правила перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом. Соответствующий приказ о мерах по соблюдению ограничительных мероприятий (карантина) опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Так, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозкой пассажиров общественным транспортом следует доводить до пассажиров содержание требований указа губернатора области от 15 марта 2020 года №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» об обязанности ношения пассажирами в салоне одноразовых или многоразовых масок, респираторов, в том числе посредством размещения печатных объявлений, демонстрации аудиороликов в пассажирском салоне автомобильного транспорта.

От перевозчиков требуют не допускать нахождение в салоне пассажиров без средств индивидуальной защиты.

Также они должны обязать водителей при обнаружении в салоне пассажиров, не использующих СИЗ для защиты органов дыхания, не начинать движение до устранения пассажирами указанных нарушений.