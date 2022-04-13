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Весеннее расписание автобусов на садоводческие товарищества вводят в Пскове

Весеннее расписание движения автобусов на садоводческие товарищества вводят в Пскове с 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на государственном предприятии «Псковпассажиравтотранс».

В связи с закрытием Советского (Троицкого) моста на маршрутах №№119,139,132,136,137,150,151,163 отправлением от Текстильной изменены схемы движения автобусов.

Автобусы маршрутов №119 «Псков – Черняковицы», №139 «Псков – Кебь», №132 «Псков – Яблонец», №151 «Псков – Лопатовские кресты», №150 «Псков – сады Дружба» в прямом направлении, от остановки «Текстильная» (площадка С/Т) будут следовать по улицам Новоселов, Звездной, Труда, через остановку «Звездная» до улицы Текстильной, далее по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, с остановкой «Инженерная», далее по улице Кузнецкой, Октябрьскому проспекту, с остановками «Летний сад», «улица Гагарина» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Упраздняются остановки «12 школа» и «Детский парк».

Автобус маршрута №163 «Псков – Весна 80» в прямом направлении, от остановки «Текстильная» (площадка С/Т) поедет по улицам Новоселов, Звездной, Труда, через остановку «Звездная» до улицы Текстильной, далее по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, с остановкой «Инженерная», далее по улице Кузнецкой, Октябрьскому проспекту до площади Победы и затем по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов №136 «Великорецкие», №137 «Псков – Филатова гора» отправлением от улицы Текстильной будут курсировать по улицам Новоселов, Звездной, Труда (с остановкой «Звездная»), Текстильной, Алтаева, Инженерной, Кузнецкой, с выездом на Октябрьский проспект до площади Ленина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Также с 16 апреля изменится расписание маршрута №8а «площадь Ленина – Пристань»:

Рейсы от вокзала до Пристани - 10.00, 13.21, 15.35, 18.22,

от площади Ленина - 6.55, 7.56, 10.14, 11.55, 13.35, 15.49, 16.53, 18.36, 20.18.

от площади Ленина - 6.55, 7.56, 10.14, 11.55, 13.35, 15.49, 16.53, 18.36, 20.18. Рейсы от Пристани на вокзал - 8.26, 12.25, 17.23, 20.50,

на площадь Ленина - 7.25, 10.42, 14.04, 16.22, 19.06.

Расписание опубликовано здесь.