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В дорожном комитете заявили о сложном финансовом положении «Псковпассажиравтотранса»

Государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» находится в сложном финансово-экономическом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С 17 октября предприятие «Псковпассажиравтотранс» отменило льготы по оплате проезда студентов на междугородних маршрутах. Псковская Лента Новостей в связи с этим обратилась за комментарием в профильный комитет.

Там отметили, что категории граждан, которым предоставляется льгота на проезд в городском и пригородном сообщении, установлены постановлением администрации Псковской области от 19 декабря 2019 года № 437 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Псковской области».