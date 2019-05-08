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АвтоМир / Интерактив

Фотофакт: Опасная парковка

21.05.2019 13:54|ПсковКомментариев: 1

Автобус припарковался на улице Советской в Пскове около пешеходного перехода. Людей из-за него не видно. Создается угроза жизни и безопасности.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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