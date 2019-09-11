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Интерактив: Обязательна ли инвалиду в автомобиле коробка-автомат?

Мой дядя - инвалид с детства, но у него есть права, полученные уже много лет назад. Никаких проблем ни с вождением, ни с продлением прав не было. Но в этом году сотрудники ГИБДД требуют, чтобы в машине была только коробка-автомат, и это стало камнем преткновения (машина старенькая, отечественная, автоматом и не пахнет).

Хотелось бы узнать, действует ли сейчас положение об обязательном оснащении автоматической трансмиссией автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью, или нет? В интернете пишут о том, что с 21 июля 2016 года оно отменено.

Елена

В УГИБДД УМВД России по Псковской области пояснили, что если в медицинской карте или в водительских правах у человека с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья нет отметки о необходимости использовать определенную коробку передач в автомобиле, то гражданин может управлять транспортом с любой коробкой передач.

В случае, если в медицинской карте, а также в справке или выписке из нее, есть отметка о том, что водителю с инвалидностью необходимо использовать определенную коробку передач, то управлять можно только автомобилем с коробкой передач, соответствующей отметке в медкарте, выписке, водительских правах.

Вносить конструктивные изменения в комплектацию авто, предусмотренную заводом изготовителем, граждане не имеют право и если изначально там механическая коробка - на автомат ее менять нельзя.