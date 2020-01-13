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Фотофакт: На остановке «Дом Советов» падает электронное табло

На остановке «Дом Советов» падает электронное табло с информацией для пассажиров автобусов.

То ли верхняя часть слишком тяжелая и тянет всю конструкцию вниз, то ли основание забетонировали ненадежно.

Антон