Интерактив: Как не заставлять школьников ходить по темной дороге

Несколько лет назад в Пскове на улице Льва Толстого, 14 под видом реконструкции здания установили забор. В результате перекрыт тротуар. Люди вынуждены обходить здание по дороге. Рядом расположена школа, дети идут даже в темное время суток по проезжей части! Постоянно это наблюдаю.
Как инженер-строитель могу посоветовать простое решение проблемы - передвинуть забор и устроить «галерею». Детям не надо будет выходить на проезжую часть или обходить препятствие по темным дворам возле помоек с бомжами.
Готов помочь советом как это сделать, консультация бесплатная.
Олег Вячеславович.
Номер телефона автор интерактива оставил редакции ПЛН.