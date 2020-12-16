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Интерактив: Как не заставлять школьников ходить по темной дороге

Несколько лет назад в Пскове на улице Льва Толстого, 14 под видом реконструкции здания установили забор. В результате перекрыт тротуар. Люди вынуждены обходить здание по дороге. Рядом расположена школа, дети идут даже в темное время суток по проезжей части! Постоянно это наблюдаю.

Как инженер-строитель могу посоветовать простое решение проблемы - передвинуть забор и устроить «галерею». Детям не надо будет выходить на проезжую часть или обходить препятствие по темным дворам возле помоек с бомжами.

Готов помочь советом как это сделать, консультация бесплатная.

Олег Вячеславович.

Номер телефона автор интерактива оставил редакции ПЛН.