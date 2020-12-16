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Фотофакт: Светофор на Юбилейной в Пскове работает некорректно

Светофор на перекрестке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии в Пскове работает некорректно.

Во-первых, при движении со стороны моста Невского стрелка для поворота направо какое-то время горит вместе с красным кругом, который должен обозначать запрет на движение в этом направлении.

Во-вторых, при движении со стороны моста Невского на дублирующем светофоре не работает обратный отсчет.

В-третьих, при движении со стороны Коммунальной обратный отсчет на основном светофоре и дублирующем идет с разницей в пять секунд.

В-четвертых, при движении с улицы Кузбасской Дивизии на основном светофоре барахлит желтая секция. Когда загорается комбинация красный + желтый, желтая секция ненадолго гаснет, прежде чем включается зеленый.

В-пятых, со стороны «Акваполиса» нет пешеходной секции светофора. Людям приходится переходить дорогу наугад. Насколько это безопасно?

В-шестых, на перекрестке не хватает Г-образной стойки со знаком «Пешеходный переход» со стороны ТК ПИК-60.

Возникает вопрос - как вообще верить такому регулировщику? Светофором никто не занимается. Где наши правоохранительные органы с их предписаниями? По ГОСТу на устранение недостатков дают три дня, а здесь светофорщики уже несколько недель возятся.

Виталий