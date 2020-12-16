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Интерактив: Поездка в автобусе за 53 рубля вместо 27

Раннее утро. Городской автобус. Маршрут №30.

Заранее приготовив 27 рублей мелочью, погруженный в собственные мысли и «облачившись» в антиковидную маску, захожу в автобус и, протянув кондуктору денежку, приобретаю у нее билет - разовый проездной документ.

Черный прибор в руках представителя «Псковпассажиравтотранс» сонно пикнул, и я получил на руки маленький кусочек «папируса», позволяющий мне продолжить движение в замечательной зеленой «шайтан-машине».

Одновременно с улюлюканьем прибора кондуктора, пикнул и мой мобильный телефон, находящийся во внутреннем кармане куртки. Занятый своими думами, я не придал значения сигналу моего верного друга.

Закончив «увлекательную» поездку в автобусе и выйдя на нужной мне остановке, я как порядочный и любящий свой город гражданин, утилизировал билет в ближайшую урну.

В дальнейшем я был «приятно» удивлен, ознакомившись с СМС-сообщением. Кроме того, что я оплатил 27 рублей за проезд наличными, многоуважаемый «Псковпассажиравтотранс» списал с моей дебетовой карты еще 26 рублей. Никакой своей банковской карты к странному прибору кондуктора под названием «валидатор» я не прикладывал.

Итого: утренняя поездка обошлась мне в 53 рубля.

Интересно! Были ли у кого-нибудь аналогичные случаи?

Прошу заметить, что на момент поездки я находился в светлом уме и твердой памяти и был абсолютно трезв, но не привит.

Граждане! Будьте бдительны!

Николай Александрович

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, предположительно, случайно совпало списание платы за проезд за предыдущую поездку, когда на карте не было средств. Для более детальной информации собственнику карты следует обратиться ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» по телефону 88002509065 и объяснить ситуацию.