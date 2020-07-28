←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Все ограничения движения
Послали В дальнее путешествие
Поземсклэнд Что изменится
План Б На Инженерной
Новые Видеокамеры
ещё Автоблоги 28.07.2020 15:582 Кто и за сколько ремонтирует улицы Пскова 28.07.2020 15:582 Кто и за сколько ремонтирует улицы Пскова 23.07.2020 18:180 О реконструкции площади Ленина, или Иногда оно просыпается 19.07.2020 14:062 Когда ты - не ты 07.07.2020 21:403 Сколько детскую коляску ни собираю, все автомат Калашникова получается 06.07.2020 19:263 С заботой о людях и по графику. Администрация Пскова «сверила часы» с дорожниками
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автоблоги

Кто и за сколько ремонтирует улицы Пскова

28.07.2020 15:58|ПсковКомментариев: 2

На дорогах Пскова одновременно продолжается столько ремонтных работ, что в них можно запутаться. По некоторым объектам работы закончены, по другим находятся в стадии завершения, по третьим - в самом разгаре, по четвертым - только начаты и планируются. Публикуем список ремонтируемых улиц Пскова в 2020 году. Информация приводится на основе данных управления городского хозяйства и информации из открытых источников.

I. План ремонта улично-дорожной сети города Пскова на 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

1. Ремонт улицы Гагарина. Стоимость контракта - 5 млн 232 тыс. 788,19 рублей. Работы выполняет ООО «Спецдор 60» Срок выполнения - 20 июля 2020 года.

2. Ремонт улицы Черняховского. Стоимость контракта - 6 млн 277 тыс. 496,78 рублей. Работы выполняет ООО «Спецдор 60». Срок выполнения 20 июля 2020 года.

3. Ремонт улицы Инженерная. Стоимость контракта - 21 млн 564 тыс. 459,2 рублей. Работы выполняет ООО «Спецдор 60». Срок выполнения - 28 августа 2020 года.

4. Ремонт Рижского проспекта. Стоимость контракта - 94 млн 505 тыс. 215 рублей. Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения - 28 августа 2020 года.

5. Ремонт Объездной дороги (под Крестовским путепроводом). Стоимость контракта - 18 млн 769 тыс. 695,92 рублей. Работы выполняет ООО «Спецдор 60». Срок выполнения - 28 августа 2020 года.

6. Ремонт улицы Боровая. Стоимость контракта - 17 млн 067 тыс. 456,68 рублей. ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения - 20 июля 2020 года.

7. Реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной. Стоимость контракта - 113 млн 497 тыс. 49 рублей. Работы выполняет ООО «ЭкспрессСтрой». Срок выполнения - 28 ноября 2020 года.

8. Реконструкция перекрестка ул. Яна Фабрициуса и ул. Гражданской. Стоимость контракта - 157 млн 142 тыс. 69 рублей. Работы выполняет ООО «ЭкспрессСтрой» Срок выполнения - 28 ноября 2020 года.

II. Работы по проекту «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Псковский"»:

1. Реконструкция улицы Леона Поземского от Троицкого моста до границ города Пскова (1 этап). Стоимость контракта - 354 млн 467 тыс. 490,00 рублей. Работы выполняет ООО «ЭГЛЕ». Срок выполнения - до 31 декабря 2020 года.

III. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году:

1. Ремонт тротуара по ул. Максима Горького (на участке от ул. Лагерная до автобусной остановки «Храм Александра Невского»). Стоимость контракта - 1 млн 812 тыс. 499,3 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60» Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

2. Ремонт тротуаров по ул. Рельсовая. Стоимость контракта - 1 млн 318 тыс. 717,4 рублей. Работы выполняет ООО «Доринстрой». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

3. Ремонт тротуаров на ул. Народной (на участке от Юбилейной до Рижского проспекта). Стоимость контракта - 6 млн 870 тыс. 118,2 рублей. Работы выполняет ООО «Капитально-дорожное строительство». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

4. Ремонт тротуаров на ул. Западной (на участке от ул. Коммунальной до Рижского пр.). Стоимость контракта - 4 млн 291 тыс. 545,2 рублей. Работы выполняет ООО «Капитально-дорожное строительство». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

5. Ремонт тротуаров на ул. Юбилейной (на участке от Рижского пр. до ул. Коммунальной). Стоимость контракта - 9 млн 038 тыс. 849,53 рублей. Работы выполняет ООО «Дорожник-2010». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

6. Ремонт тротуаров по ул. Печорская. Стоимость контракта - 4 млн 094 тыс. 151,03 рублей. Работы выполняет ООО «СпецТрансСервис». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

7. Ремонт тротуаров по ул. Чудская (от моста им. Александра Невского до ул. Ижорского батальона), по ул. Ижорского батальона, по мосту им. Александра Невского. Стоимость контракта - 7 млн 506 тыс. 420 тыс. 250 рублей. Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения - 1 июня 2020 года.

8. Ремонт пешеходной дорожки по ул. Карбышева (на участке от дома №7 до д. №18). Стоимость контракта - 902 тыс. 769,2 рублей. Работы выполняет ООО «Доринстрой». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

9. Ремонт ул. Ипподромная (на участке от ул. Крупской до ул. Герцена) и ул. Крупская. Стоимость контракта - 7 млн 643 тыс. 005,34 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60» Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

10. Ремонт ул. Лесная и ул. Харченко. Стоимость контракта - 16 млн 462 тыс. 653,1 рублей. Работы выполняет ООО «УДС Псков». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

11. Ремонт ул. Металлистов (на участке от дома 27в до Октябрьского проспекта). Стоимость контракта - 12 млн 152 тыс. 556,87 рублей. Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

12. Ремонт улицы Петровской (от Коммунальной до Комсомольской площади, в том числе тротуаров на участке от ул. Красноармейская до ул. Госпитальная). Стоимость контракта - 10 млн 619 тыс. 244,96 рублей. Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

13. Ремонт ул. Киселева (на участке от Коммунальной до Кузбасской дивизии, от Рижского проспекта до Красноармейской). Стоимость контракта - 18 млн 513 тыс. 736,32 рублей. Работы выполняет ООО «СпецТрансСервис» Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

14. Ремонт ул. Декабриста Пущина и площади Декабриста Пущина. Стоимость контракта - 18 млн 982 тыс. 555,02 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

15. Ремонт ул. Речная. Стоимость контракта - 2 млн 420 тыс. 526,48 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

16. Ремонт ул. Рокоссовского (участок от Коммунальной до Гаражного проезда). Стоимость контракта - 32 млн 051 тыс. 477,3 рублей. Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис» Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

17. Ремонт Гаражного проезда (на участке от Шестака до ул. Рокоссовского). Стоимость контракта - 20 млн 513 тыс. 482,2 рублей. Работы выполняет ООО «СпецТрансСервис». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

18. Ремонт Крестовского путепровода. Стоимость контракта - 1 млн 559 тыс. 876 рублей. Работы выполняет ООО «СпецТрансСервис». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

19. Ремонт моста на улице Инженерной. Стоимость контракта - 3 млн 684 тыс. 533,75 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

20. Ремонт улицы Текстильная. Стоимость контракта - 16 млн 362 тыс. 771, 86 рублей. Работы выполняет ООО «Печорыагродорстрой». Срок выполнения 15 октября 2020 года.

21. Ремонт ул. Спортивной. Стоимость контракта - 1 млн 242 тыс. 134,00. Работы выполняет ООО «Дорожник-2010». Срок выполнения 1 ноября 2020 года.

22. Ремонт улицы Лужской. Стоимость контракта - 3 млн 693 тыс. 867,10 рублей. Работы выполняет ООО «Дорремстрой». Срок выполнения 1 ноября 2020 года.

23. Ремонт улицы Майской. Стоимость контракта - 9 млн 076 тыс. 406,88 рублей. Работы выполняет ООО «Дорремстрой». Срок выполнения - до 20 ноября 2020 года.

В планах на 2020 год: ремонт Кузнецкой (на участке от пл. Победы до пл. Героев-Десантников), Школьной (на участке от ул. Герцена до ул. Труда), Аллейной.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Что Вас больше всего раздражает на дорогах Пскова как водителя?
В опросе приняло участие 1062 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
28.07.2020, 16:280 Досрочно завершен капремонт труб на трассе М-9 в Псковской области 28.07.2020, 15:582 Кто и за сколько ремонтирует улицы Пскова 28.07.2020, 12:590 На стабилизацию грунта при реконструкции перекрестка в центре Великих Лук требуется 22 млн рублей 28.07.2020, 09:450 В Пскове водитель «Пежо» врезался в припаркованные автомобили
28.07.2020, 09:081 Число автодилеров стремительно сокращается из-за пандемии 28.07.2020, 07:490 Псковская область не планирует увеличивать число газовых заправок 27.07.2020, 21:310 ДТП произошло у гипермаркета «Империал» в Пскове. ФОТО 27.07.2020, 18:340 ДТП с участием учебного автомобиля произошло на Запсковье
27.07.2020, 17:120 Стали известны подробности ДТП с пострадавшей девочкой в Великих Луках 27.07.2020, 14:310 В Великих Луках джип сбил девочку на пешеходном переходе 27.07.2020, 13:090 Участники ДТП на улице Петровской в Пскове заблокировали движение. ВИДЕО. ФОТО 27.07.2020, 12:550 Очевидцев наезда грузовика на велосипедиста ищут в Псковском районе
27.07.2020, 12:310 Новый асфальт появился возле моста на улице Леона Поземского в Пскове 27.07.2020, 09:140 Водители ВАЗа и скутера пострадали в ДТП в Плюсском районе 27.07.2020, 07:490 В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр 27.07.2020, 07:030 С фальшивым электронным ОСАГО ездит почти 1,5 млн россиян
26.07.2020, 20:530 Водитель «Шкоды» сбил женщину на улице Алексея Алехина в Пскове 26.07.2020, 18:260 Два автомобиля столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове 26.07.2020, 15:210 Пьяный житель Сланцев получил множественные переломы в ДТП в Гдовском районе 26.07.2020, 14:160 Водитель и пассажиры «Ниссана» пострадали при съезде в кювет на трассе Москва - Рига
26.07.2020, 13:140 Водитель ВАЗа наехал на молодого человека, лежащего у пруда в великолукской деревне 25.07.2020, 15:120 Автомобиль вылетел на обочину дороги Псков-Гдов 25.07.2020, 13:570 Комсомольскую площадь в Пскове могут отремонтировать в 2021 году 25.07.2020, 12:570 Разобраться с проблемой ликвидации пешеходных переходов в Пскове поручил губернатор городским властям
24.07.2020, 20:200 В полиции назвали причину ДТП на улице Коммунальной в Пскове 24.07.2020, 20:040 В Пскове джип вылетел на тротуар и снес автобусную остановку 24.07.2020, 19:300 В Пскове поправили дорожные знаки. ФОТО 24.07.2020, 18:410 Свыше двухсот штрафов оплатил пскович, чтобы вернуть свой автомобиль
24.07.2020, 17:580 После столкновения на мосту Невского у «Сузуки» изменилась форма багажника. ФОТО 24.07.2020, 17:280 Советский мост закрывают в Пскове с сегодняшнего дня 24.07.2020, 14:070 Более 13 тысяч тонн асфальта ушло на дорогу Псков - Кислово - Палкино 24.07.2020, 10:590 189 млн рублей на ремонт дорог получит Псковская область
24.07.2020, 09:460 Губернатора просят сохранить ликвидируемые пешеходные переходы в Пскове 24.07.2020, 08:460 Подросток пострадал при столкновении со скутером в Опочке 23.07.2020, 21:310 На дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры отсыпают обочины 23.07.2020, 19:470 Стали известны подробности ДТП на улице Инженерной в Пскове. ФОТО
23.07.2020, 19:330 Два ВАЗа не разъехались на улице Труда в Пскове 23.07.2020, 18:180 О реконструкции площади Ленина, или Иногда оно просыпается 23.07.2020, 17:350 В Пскове из-за ДТП затруднено движение по улице Инженерной 23.07.2020, 17:120 Стало известно, как иномарка оказалась среди вазонов в центре Пскова
23.07.2020, 16:540 Водитель и пассажиры сбежали с места ДТП в Пскове 23.07.2020, 14:490 Подготовка к ремонту дороги идет на улице Киселева в Пскове 23.07.2020, 12:130 Из-за фейерверка в Пскове почти на час перекроют движение по Ольгинскому мосту 23.07.2020, 12:120 Ремонт улицы Каштановой в Печорах завершат в сентябре
23.07.2020, 11:190 В микрорайоне «Псковкирпич» отремонтировали дороги 23.07.2020, 09:310 Тройное ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург - Невель 23.07.2020, 09:260 На российских АЗС исключат недолив топлива 23.07.2020, 09:190 Автомобиль «Рено» заехал на круг в центре Пскова
23.07.2020, 07:180 В Госдуме предлагают штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование 22.07.2020, 22:240 Интерактив: Пешеходам приходится угадывать сигналы светофора 22.07.2020, 21:210 Дорожные работы будут идти 23 июля на нескольких участках трассы Петербург – Псков 22.07.2020, 20:271 Более 100 млн рублей потратят на ремонт дворовых проездов в Пскове
22.07.2020, 20:192 Два «Мерседеса» столкнулись в Пскове на площади Декабриста Пущина 22.07.2020, 18:147 В Пскове уберут несколько пешеходных переходов 22.07.2020, 18:120 В середине августа начнут асфальтировать перекресток улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 22.07.2020, 16:230 Пьяного водителя на «Мицубиси» остановили полицейские в Пскове
22.07.2020, 16:050 Городские автобусы в Пскове изменят маршрут 23 июля 22.07.2020, 15:090 Ольга Милонаец: С преференциями «Псковпассажиравтотранса» частный бизнес давно бы превратился в монстра 22.07.2020, 15:050 Перекресток Инженерной и Индустриальной в Пскове сделают «функциональным» к 1 октября 22.07.2020, 13:210 Новые дорожные знаки появились на улице Гоголя в Пскове
22.07.2020, 12:351 Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в ДТП на Юбилейной 22.07.2020, 12:183 Предаварийным состоянием Ольгинского моста обеспокоены псковичи 22.07.2020, 09:270 Лося сбил водитель «Ауди» на трассе в Плюсском районе 21.07.2020, 18:450 Два автомобиля столкнулись под Великими Луками
21.07.2020, 16:080 На дороге Череха - Высоцкое - «Весна-80» началось асфальтирование проезжей части 21.07.2020, 16:070 Пьяный водитель-рецидивист попался полиции в Пскове 21.07.2020, 15:030 Суд ограничил свободу опочанки из-за ДТП, в котором пострадал подросток 21.07.2020, 13:580 Советский мост в Пскове перекроют с 24 июля
21.07.2020, 13:160 Из-за ДТП на улице Юбилейной в Пскове образовалась пробка 21.07.2020, 11:073 Виновник ДТП на улице Яна Фабрициуса в Пскове обнаружен мертвым 21.07.2020, 10:040 В Пскове водитель-участник ДТП с детьми оштрафован за отсутствие автокресла 21.07.2020, 09:139 В Пскове стоявший на разделительной полосе мальчик получил тяжелые травмы в результате ДТП
20.07.2020, 20:120 Двое детей пострадали в ДТП на улице Вокзальной в Пскове 20.07.2020, 17:470 ДТП на перекрестке Поземского и Герцена мешает движению 20.07.2020, 17:020 Водитель мопеда погиб в Куньинском районе 20.07.2020, 11:220 Лося сбил водитель «Ниссана» в Стругокрасненском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.