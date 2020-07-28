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Кто и за сколько ремонтирует улицы Пскова

На дорогах Пскова одновременно продолжается столько ремонтных работ, что в них можно запутаться. По некоторым объектам работы закончены, по другим находятся в стадии завершения, по третьим - в самом разгаре, по четвертым - только начаты и планируются. Публикуем список ремонтируемых улиц Пскова в 2020 году. Информация приводится на основе данных управления городского хозяйства и информации из открытых источников.

I. План ремонта улично-дорожной сети города Пскова на 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

1. Ремонт улицы Гагарина. Стоимость контракта - 5 млн 232 тыс. 788,19 рублей. Работы выполняет ООО «Спецдор 60» Срок выполнения - 20 июля 2020 года.

2. Ремонт улицы Черняховского. Стоимость контракта - 6 млн 277 тыс. 496,78 рублей. Работы выполняет ООО «Спецдор 60». Срок выполнения 20 июля 2020 года.

3. Ремонт улицы Инженерная. Стоимость контракта - 21 млн 564 тыс. 459,2 рублей. Работы выполняет ООО «Спецдор 60». Срок выполнения - 28 августа 2020 года.

4. Ремонт Рижского проспекта. Стоимость контракта - 94 млн 505 тыс. 215 рублей. Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения - 28 августа 2020 года.

5. Ремонт Объездной дороги (под Крестовским путепроводом). Стоимость контракта - 18 млн 769 тыс. 695,92 рублей. Работы выполняет ООО «Спецдор 60». Срок выполнения - 28 августа 2020 года.

6. Ремонт улицы Боровая. Стоимость контракта - 17 млн 067 тыс. 456,68 рублей. ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения - 20 июля 2020 года.

7. Реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной. Стоимость контракта - 113 млн 497 тыс. 49 рублей. Работы выполняет ООО «ЭкспрессСтрой». Срок выполнения - 28 ноября 2020 года.

8. Реконструкция перекрестка ул. Яна Фабрициуса и ул. Гражданской. Стоимость контракта - 157 млн 142 тыс. 69 рублей. Работы выполняет ООО «ЭкспрессСтрой» Срок выполнения - 28 ноября 2020 года.

II. Работы по проекту «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Псковский"»:

1. Реконструкция улицы Леона Поземского от Троицкого моста до границ города Пскова (1 этап). Стоимость контракта - 354 млн 467 тыс. 490,00 рублей. Работы выполняет ООО «ЭГЛЕ». Срок выполнения - до 31 декабря 2020 года.

III. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году:

1. Ремонт тротуара по ул. Максима Горького (на участке от ул. Лагерная до автобусной остановки «Храм Александра Невского»). Стоимость контракта - 1 млн 812 тыс. 499,3 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60» Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

2. Ремонт тротуаров по ул. Рельсовая. Стоимость контракта - 1 млн 318 тыс. 717,4 рублей. Работы выполняет ООО «Доринстрой». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

3. Ремонт тротуаров на ул. Народной (на участке от Юбилейной до Рижского проспекта). Стоимость контракта - 6 млн 870 тыс. 118,2 рублей. Работы выполняет ООО «Капитально-дорожное строительство». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

4. Ремонт тротуаров на ул. Западной (на участке от ул. Коммунальной до Рижского пр.). Стоимость контракта - 4 млн 291 тыс. 545,2 рублей. Работы выполняет ООО «Капитально-дорожное строительство». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

5. Ремонт тротуаров на ул. Юбилейной (на участке от Рижского пр. до ул. Коммунальной). Стоимость контракта - 9 млн 038 тыс. 849,53 рублей. Работы выполняет ООО «Дорожник-2010». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

6. Ремонт тротуаров по ул. Печорская. Стоимость контракта - 4 млн 094 тыс. 151,03 рублей. Работы выполняет ООО «СпецТрансСервис». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

7. Ремонт тротуаров по ул. Чудская (от моста им. Александра Невского до ул. Ижорского батальона), по ул. Ижорского батальона, по мосту им. Александра Невского. Стоимость контракта - 7 млн 506 тыс. 420 тыс. 250 рублей. Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения - 1 июня 2020 года.

8. Ремонт пешеходной дорожки по ул. Карбышева (на участке от дома №7 до д. №18). Стоимость контракта - 902 тыс. 769,2 рублей. Работы выполняет ООО «Доринстрой». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

9. Ремонт ул. Ипподромная (на участке от ул. Крупской до ул. Герцена) и ул. Крупская. Стоимость контракта - 7 млн 643 тыс. 005,34 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60» Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

10. Ремонт ул. Лесная и ул. Харченко. Стоимость контракта - 16 млн 462 тыс. 653,1 рублей. Работы выполняет ООО «УДС Псков». Срок выполнения - 30 ноября 2020 года.

11. Ремонт ул. Металлистов (на участке от дома 27в до Октябрьского проспекта). Стоимость контракта - 12 млн 152 тыс. 556,87 рублей. Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

12. Ремонт улицы Петровской (от Коммунальной до Комсомольской площади, в том числе тротуаров на участке от ул. Красноармейская до ул. Госпитальная). Стоимость контракта - 10 млн 619 тыс. 244,96 рублей. Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

13. Ремонт ул. Киселева (на участке от Коммунальной до Кузбасской дивизии, от Рижского проспекта до Красноармейской). Стоимость контракта - 18 млн 513 тыс. 736,32 рублей. Работы выполняет ООО «СпецТрансСервис» Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

14. Ремонт ул. Декабриста Пущина и площади Декабриста Пущина. Стоимость контракта - 18 млн 982 тыс. 555,02 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

15. Ремонт ул. Речная. Стоимость контракта - 2 млн 420 тыс. 526,48 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

16. Ремонт ул. Рокоссовского (участок от Коммунальной до Гаражного проезда). Стоимость контракта - 32 млн 051 тыс. 477,3 рублей. Работы выполняет ООО «ДорСтройСервис» Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

17. Ремонт Гаражного проезда (на участке от Шестака до ул. Рокоссовского). Стоимость контракта - 20 млн 513 тыс. 482,2 рублей. Работы выполняет ООО «СпецТрансСервис». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

18. Ремонт Крестовского путепровода. Стоимость контракта - 1 млн 559 тыс. 876 рублей. Работы выполняет ООО «СпецТрансСервис». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

19. Ремонт моста на улице Инженерной. Стоимость контракта - 3 млн 684 тыс. 533,75 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60». Срок выполнения - 15 октября 2020 года.

20. Ремонт улицы Текстильная. Стоимость контракта - 16 млн 362 тыс. 771, 86 рублей. Работы выполняет ООО «Печорыагродорстрой». Срок выполнения 15 октября 2020 года.

21. Ремонт ул. Спортивной. Стоимость контракта - 1 млн 242 тыс. 134,00. Работы выполняет ООО «Дорожник-2010». Срок выполнения 1 ноября 2020 года.

22. Ремонт улицы Лужской. Стоимость контракта - 3 млн 693 тыс. 867,10 рублей. Работы выполняет ООО «Дорремстрой». Срок выполнения 1 ноября 2020 года.

23. Ремонт улицы Майской. Стоимость контракта - 9 млн 076 тыс. 406,88 рублей. Работы выполняет ООО «Дорремстрой». Срок выполнения - до 20 ноября 2020 года.

В планах на 2020 год: ремонт Кузнецкой (на участке от пл. Победы до пл. Героев-Десантников), Школьной (на участке от ул. Герцена до ул. Труда), Аллейной.