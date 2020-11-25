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АвтоМир / Автоблоги

Пешеходные странствия на Поземского

25.11.2020 14:37|ПсковКомментариев: 0

Реконструкция улицы Поземского в Пскове продолжает преподносить сюрпризы горожанам. И это не только велосипедные дорожки и деревянные настилы на набережной реки Псковы. Многие уже открыли для себя изменившиеся правила передвижения через эту транспортную артерию.

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило несколько обращений с одинаковыми вопросами - как теперь переходить дорогу на улице Поземского? Возле автобусной остановки у «дома со шляпой» люди иногда по несколько минут зависают на краю дороги, ожидая просвет в потоке транспорта. Автомобилисты пропускать никого не обязаны.

Привычный переход через Поземского на перекрестке с Кошевого плавненько и незаметненько пропал в ходе многомесячной реконструкции. Сначала растворилась разметка, а потом пропали и дорожные знаки. С этой потерей все как будто свыклись. 

Некоторое время можно было пользоваться временным пешеходным переходом у дома №9 по Поземского, на углу с улицей Волкова. Изначально его существование было оправдано близостью временных автобусных остановок. В ходе дорожных работ остановочные комплексы сместились в полагающиеся по проекту места дислокации. Временный переход пропал также неожиданно, как и появился, «без объявления войны». Временные знаки «Пешеходный переход» демонтированы.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей начальник управления строительства и капитального ремонта Пскова Павел Андреев (курирующее реконструкцию Поземского подразделение администрации города), это связано с требованиями безопасности пешеходов. Современные нормы не позволяют пустить людей переходить дорогу через 4 полосы. В данном случае это верное решение. Дорога изогнутая, обзор может быть закрыт. Как-то летом переходил дорогу в этом месте, на всю улицу визжала тормозами старая семера, ее водителю закрыл обзор остановившийся ПАЗик.

Три новых перехода имеются у сквера Народовластия. Один регулируемый, со светофором. На двух новых переходах, по словам Павла Андреева, светофоры устанавливать не планируется. Сейчас они должны быть дооборудованы недостающими дорожными знаками «Пешеходный переход», пока их не успели поставить.

В перспективе светофор должен появиться на перекрестке улиц Поземского и Набат. А вот участок Поземского между улицами Набат и до храма Косьмы и Дамиана перейти не получится. Псковичам приходится перестраивать нахоженные маршруты передвижения по Запсковью.

Изменения неудобны для пассажиров автобусов, выходящих на остановке «улица Кошевого». Если вам надо перейти на другую сторону дороги, придется идти до улицы Набат или двигаться в сторону Троицкого моста, до храма. В каждом из вариантов это лишние десятки или сотни метров.

Передвижение пешеходов с улицы Труда в центр теперь сосредоточится на нечетной стороне улицы. Если мы идем по четной стороне в центр, придется сделать крюк вправо, перейти в сквер у дома №9 по улице Волкова, а потом перейти Поземского, дождавшись зеленого сигнала у кнопочного светофора. Зачем мне все это делать, если я могу спокойно пройти по четной стороне улицы Труда?

Проектировщик как будто специально «отвернул» пешеходный поток от сквера Народовластия. Ходить «транзитом» через него стало неудобно. Ликвидация переходов на участке улицы между Набат и Волкова создает неудобства и буквально толкает людей на опасные нарушения.

Формально все претензии пешеходам следует адресовать разработчику проекта. Но кто после такого поверит, что «Псков - город для пешеходов»? Тем более, впереди еще два этапа реконструкции, где пока еще сохранились несколько опасных пешеходных переходов. 

Денис Бахтин

Теги: #пешеходный переход #реконструкция Поземского
Источник: Псковская Лента Новостей
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