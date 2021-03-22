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Автобусный маршрут №11 не резиновый. Или нет?

В Пскове хотят изменить несколько городских автобусных маршрутов и ввести новые. В основном для удобства жителей Запсковья и нового микрорайона на улице Юности. Идея, на первый взгляд, неплохая. Измененные и новые автобусные маршруты свяжут позабытое цивилизацией и удобствами Запсковье с крупными микрорайонами.

Общественный совет при комитете Псковской области по транспорту поддержал:

Реорганизацию маршрута №30 «Ул. Рокоссовского – ул. Юности» в части заезда на улицу Коммунальную. Жители Запсковья смогут без пересадок добираться до медицинских учреждений;

Изменение маршрута №22 «Политехнический колледж – Архив». Автобус будет заезжать на улицу Юности;

Маршрут №5 «Вокзал – Архив» решено продлить и сделать оборотным. Автобус будет заезжать на улицу Юности, а также на улицу 128-й Стрелковой дивизии и в онкоцентр;

Новый автобусный маршрут «Ул. Инженерная – ж/д Вокзал» с курсированием по улице Кузнецкой и Октябрьскому проспекту. Он позволит жителям Запсковья добраться до центра города, железнодорожного вокзала и автовокзала, а также к взрослым поликлиникам №3 и №1 и детской поликлинике №1;

Продление автобуса 11 до перекрестка улиц Инженерной и Труда.

До практического осуществления этих планов еще остается несколько месяцев, но сомнения есть и сейчас. Насколько удобными и востребованными будут новые маршруты? Едва ли стоит ждать ажиотажного спроса. Микрорайон между улицами Инженерной - Юности - Звездной новый. В свежих новостройках всегда много молодежи и мало пенсионеров - потенциальных потребителей услуги общественного транспорта.

Личные автомобили жителей не просто не помещаются в микрорайоне. Они занимают проезжую часть на Инженерной и Юности. Госавтоинспекция с эвакуатором и «Парконом» проводит периодическую «утрамбовку» выпирающей автомобильной массы, которая дает только кратковременный эффект. От обилия автомашин перепадает и соседним кварталам. У «Пятерочки» на Инженерной, 120 просто невозможно припарковаться без нарушения ПДД. Несмотря на табличку, ограничивающую время парковки получасом, все места обычно заняты.

Предполагаем, что новый автобусный маршрут не станет сверхпопулярным. Большую заполняемость автобусов едва ли стоит ждать. По уму в таком случае надо провести тестовую эксплуатацию и замерить - насколько востребован новый маршрут. Но провести пробный запуск никто не разрешит. Подобные эксперименты просто не предусмотрены действующим законодательством. Любой пассажирский маршрут должен быть разыгран через торги.

Пассажиры обрадуются полупустому салону. А что скажет наше главное транспортное предприятие? Хочешь - не хочешь, а возить придется. Областной бюджет оплатит дополнительными субсидиями новые дополнительные затраты? Если нет, наверное, стоит подкрепить новые расходы финансами.

Администрация «Псковпассажиравтотранса» давно занимается аудитом, выискивая возможность сократить расходы на маловостребованных направлениях. Несколько лет назад на полном серьезе с калькулятором в руках обсчитывали возможность сокращения маршрута №1 в Пскове. От остановки «улица Алехина» до Снятной Горы автобус идет практически пустой. Расстояние небольшое, но из рейса в рейс накапливается огромный перерасход топлива. Оптимизации помешала только неразвитость инфраструктуры - отсутствие удобной разворотной площадки для «копейки». Автобус тоже хочет «кушать» и любое удлинение рейса накапливает расходы. Думать о сокращении издержек и удлинять другие - это, как минимум, непоследовательно.

Запустить новый маршрут мало, его надо «наездить» - приучить пассажиров. Когда 23-й и 30-й автобус запустили по Юности, был свидетелем, как пассажиры в салоне «терроризировали» кондуктора вопросами «А куда мы едем?». Просто объявить об изменении маршрутов недостаточно. Для этого нужно довести до всех информацию всеми доступными способами.

Уже сейчас понятно одно: изменение маршрутов будет на руку маломобильным гражданам. Остановки к ним приблизятся. А вот будет ли лучше остальным?

Многие жители Запсковья давно не пользуются общественным транспортом. Не потому, что у них нет личного. И не потому, что не страдают острыми приступами мизантропии. Все гораздо проще. Действующая сейчас схема движения автобусов 11 и 22 не слишком удобна и не дает особых преимуществ по времени передвижения. Часто пешком можно доковылять быстрее, чем доехать. После введения кругового движения на улице Поземского ушли утренние пробки на улице Труда. Но все равно до центра города недалеко. Зачем с улицы Алтаева идти на остановку «Архив», чтобы потом кататься кругами по Запсковью? Быстрее дойти на своих двоих.

Предлагаемые комитетом по транспорту нововведения увеличат время передвижения автобуса по маршруту. Это касается двух маршрутов. 22-й маршрут запустят по Юности, а 11-й планируют продлить до перекрестка улиц Инженерной и Труда с круговым движением. Обещают новую автобусную остановку около «Ленты». Вторая остановка на противоположной стороне улицы Труда имеется. Автобусный маршрут приближается к жилому району у «Ленты».

Все это, конечно, здорово для жителей новых домов, только проигрывает условное старое Завеличье. Живете на Текстильной, Новоселов, Алтаева, Труда или Звездной? Поздравляю, вы будете добираться в центр дольше. Автобусы будут путешествовать где-то у «Ленты». Вы даже увидите, как они будут поворачивать с улицы Звездной на Труда в сторону Инженерной.

Для осуществления планов охвата нового квартала придется перенести автобусную остановку «Звездная» с островка к дому №1 на Энтузиастов. Это тоже обсуждалось комитетом по транспорту, городские власти запускают работы по переносу. Для всех видов автотранспорта пропадет необходимость уступить дорогу при движении с проспекта направо на улицу Труда. На улице Труда перед перекрестком со Звездной ширина проезжей части увеличится на одну полосу. Куда ее ни «повернут», это плюс.

Мы теряем только единственную в городе «выделенку» для общественного транспорта. Но сама по себе она ничего не дает автобусам, кроме «права» время от времени получать удары по корпусу в правый бок.

Может, прежде чем креативить, сначала покончим с бардаком и наведем порядок? Наплодить новых автобусных маршрутов сколько угодно можно. Но пассажиров и автобусов от этого больше не станет. Сейчас бывает проблемой отсутствие заявленных в расписании автобусов.

Меня всегда изумляют толпы людей, ожидающие утром «тройку» на конечной. За то время, что они проводят в ожидании автобуса, можно спокойно дойти до Летнего сада и сесть на автобус в любом направлении. После реконструкции перекрестка Инженерной - Индустриальной даже автобусную остановку перенесли ближе к Кузнецкой. А пассажиры стоят и вглядываются в сторону ожидаемого появления автобуса, который еще и предыдущий рейс не закончил.

Не получится, что мы нагрузим госперевозчика дополнительными обязанностями? Придется снова менять расписание, которое завязано, в том числе и на режим труда и отдыха водителей и кондукторов. Многие, кто не привязан к парку проездным, предпочитают добираться с Запсковья в другие части города маршрутами 51 и 55. У них более стабильное и понятное расписание.

Общественный совет при комитете по транспорту выбрал не самое удобное место заседаний - у себя в кабинете. Господа, проведите следующее сборище в выездном виде, прямо в автобусе 11-го маршрута. Желательно выбрать время с 7 до 9 утра на остановке «Звездная». Как вариант можно рассмотреть посадку на остановке «Текстильная». Там собираются все, кто не хочет кататься кругами по Запсковью. Если озвучить в салоне автобуса свои предложения, вы получите прямую связь с населением, экспертные советы и самые живые рекомендации.

Денис Бахтин