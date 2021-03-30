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АвтоМир / Автоблоги

Пакетные полумеры

30.03.2021 14:11|ПсковКомментариев: 0

Устроить проблему на ровном месте очень легко. Прямо сейчас это можно наблюдать при ремонте дороги на Октябрьском проспекте в Пскове. Любой ремонт - это очень хорошо и правильно, мы все хотим передвигаться по ровным и безопасным дорогам. Ради такого дела можно и потерпеть некоторые неудобства. Однако просто перекрытием движения дело не ограничивается. Выдавленный на объездные пути транспорт сталкивается с новыми трудностями, обостряя нерешенные ранее и подчас искусственно созданные проблемы.

 

фото: Убитые дороги Пскова 

«Горячей точкой» стал участок улицы Гоголя между Октябрьским проспектом и Комиссаровским переулком. По свидетельству очевидцев, весь понедельник 29 марта звуковой фон в этом месте формировали ругань водителей, раздраженные автомобильные гудки и вой спецсигналов. Людей «столкнули лбами». Встретились два потока. Один - добропорядочные водители, двигающиеся по участку дороги с односторонним движением в разрешенном направлении - от Комиссаровского к проспекту. Мы помним, что по участку с односторонним можно двигаться в любой полосе. Второй поток составили поворачивающие с Октябрьского проспекта налево на улицу Гоголя. Они движутся «против шерсти», что и приводит к конфликтам.

К вечеру понедельника часть знаков одностороннего движения закрыли пакетами. Но только часть. Вчера и сегодня утром как минимум оставался знак перед Октябрьским проспектом «Конец дороги с односторонним движением». Даже если водитель пропустил замотанные в пакет знаки, подъезжая по Гоголя к Октябрьскому проспекту, он видел знак «Конец дороги с односторонним движением». И возникает готовая иллюстрация к тому, что на дорогах в России надо быть готовым ко всему. Появляется встречный транспорт оттуда, где его в принципе не должно быть. А водители с Октябрьского тоже спокойно лупят в объезд. Их направляет дорожный знак объезда.

Второй день мы имеем ругань и искусственно созданные конфликты на пустом месте. На сегодняшний день ситуация не исправлена. Проблему легко снять отменой решения о введении одностороннего движения. Оно просто ни к чему на улице Гоголя. В июле исполнится год, как водителей безрезультатно приучают к односторонке. В любой день достаточно постоять минут пять, чтобы увидеть в движении «против шерсти» с Октябрьского две-три машины. Некоторые и с автостоянки администрации запрещенным способом стартуют налево.

Псковские водители с большим трудом приучаются к одностороннему движению на Гоголя. Еще в пятницу всех, кто двигался по Гоголя от проспекта к Комиссаровскому переулку, принимали экипажи ДПС с включенными «люстрами». Не заметить запрещающие знаки очень легко. Когда ты едешь по Октябрьскому проспекту и проморгал знак «поворот налево запрещен» у телеграфа, поворачиваешь налево на улицу Гоголя, второй запрещающий знак «кирпич» очень легко не увидеть. Просто по той причине, что он развернут для других участников дорожного движения. Его отлично видно с других направлений.

В соседних странах используют выгнутый дорожный знак «Кирпич», хорошо заметный со всех направлений. Я знаю много примеров, когда очень законопослушные и дисциплинированные водители попадаются в ловушки в Пскове из-за невидимых дорожных знаков. Только недавно на Петровской догадались переставить знак, запрещающий стоянку по нечетным дням недели у детской поликлиники. До этого он был заметен только водителям двухэтажных автобусов. Причем только тем, кто двигался по Петровской от Пенсионного фонда. Запустить «паркон» на улицу, где оставляют машины мамы и папы, приехавшие с больным ребенком в поликлинику, чтобы настричь с них денег за парковку, - это очень по-нашему. Кто после такого социального решения поверит, что вся система организации движения не заточена под максимальный сбор штрафов? И при чем тут безопасность движения? Вся информационная среда на дороге просто подталкивает, чтобы оступиться. И никто из допустивших безобразия даже не думает извиняться за свои «косяки».

По-правильному на улице Гоголя должна быть соответствующая дорожная разметка. В обычное, «мирное» время поясняющая, что можно двигаться только в сторону Октябрьского проспекта со всех свободных полос. А сейчас на период дорожных работ надо четко обозначить двойную сплошную и разделение встречных потоков. Подсказка: у «Дорожного отряда» должна быть техника для нанесения дорожной разметки. Этот вид работ предусмотрен контрактом по Октябрьскому. Временную желтую краску найти не проблема.

К сожалению, все это не про нас и про Псков. Можно вспомнить последнюю комиссию по безопасности движения, на которой с маловразумительной аргументацией предложили «на перспективу» установить светофор на перекрестке улиц Гоголя и Карла Маркса. Откровенно несуразное предложение отклонили почти единодушным большинством, его поддержали только два члена комиссии в погонах. При этом было совершенно справедливо указано, что подобное предложение пришлось бы к месту на соседнем перекрестке Некрасова - Карла Маркса. Кстати, это проблемное место достойно отдельного разговора, мы к нему еще обязательно вернемся.

Есть ощущение, что близость отдельных административных зданий в Комиссаровском переулке слишком сильно влияет на организацию движения. «Полицейское лобби» привело к появлению неудобств для большинства пользователей дороги. Зачем нужны все эти исключения из правил? Лично я не ощутил никакой пользы от односторонки. Количество парковочных мест вообще не изменилось. Ширина дороги не изменилась. Что мы вообще выиграли? Создали дополнительный трафик во дворе «Ракеты»? Там и без легкового транспорта «весело». Пора отменить пакетные полумеры и вернуть все в исходное состояние. Эксперимент с односторонним движением оказался провальным.

Денис Бахтин

Теги: #ремонт дорог #Октябрьский проспект #улица Гоголя #комиссия по безопасности дорожного движения #одностороннее движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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