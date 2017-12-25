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Перекресток улиц Карла Маркса, Кузнецкой и Плехановский посад так и остается проблемным. ВИДЕО

Движение транспорта на перекрестке улиц Карла Маркса, Кузнецкой и Плехановский посад после строительства нового здания областной прокуратуры стало значительно интенсивнее, что повлекло за собой проблемы и для водителей, и для пешеходов.

Повернуть налево на улицу Карла Маркса с улицы Кузнецкой в час пик сложно, а выехать налево в сторону Кузнецкого моста с Карла Маркса почти нереально.

Прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече со СМИ 10 февраля 2017 года заявлял, что «будет сделана удобная перестановка потоков движения, не ущемляя участников движения». «Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников здания планируется круговое движение и пешеходные переходы», - обещал он.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» еще в 2016 году радиослушательница пожаловалась руководителю городского ГИБДД на отсутствие пешеходного перехода, из-за чего жителям Плехановского посада приходится перебегать улицу с детьми, чтобы попасть в школу №2. На что был получен ответ от врио начальника ГИБДД Пскова Владимира Папорта, что, скорее всего, данный перекресток будет оборудован светофором.

Спустя два года перекресток так и не был оборудован ни светофором, ни кольцевой. Движение на пересечении трех улиц затруднено, то и дело создаются аварийные ситуации. В то время как в Прибалтике, например, давно имеется кольцевое движение на всех перекрестках. Такая схема движения значительно удобнее и безопаснее для водителей.