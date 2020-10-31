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«Это приводит к смерти»: Александр Васильев придумал новый штраф

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с агентством городских новостей «Москва» предложил ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час.

«Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, уже является нарушителем ПДД, - считает он. - Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права».

Александр Васильев подчеркнул, что чаще всего причиной ДТП становится именно превышение скорости, пишет РИА Новости. Он выразил уверенность, что отмена порога в 20 километров в час «полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах».

По мнению депутата, нужно называть злостными нарушителями тех, кто ежедневно позволяет себе нарушать режим скорости на дорогах, а не тех, кто забыл или просто не оплатил штраф.

«Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», - добавил Александр Васильев.