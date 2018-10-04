Экономика

Латвийский бизнес приедет в Псков за контактами с псковскими предпринимателями

Контактная биржа латвийских и псковских предпринимателей состоится 25 октября в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Торгово-промышленной палаты, мероприятие будет приурочено к визиту чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в Российской Федерации Мариса Риекстиньша.

Контактная биржа пройдет с 15:30 до 17:00 в конференц-зале отеля «Покровский» (Кузнецкая ул., 2).

С латвийской стороны для участия в мероприятии заявились: Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), управление свободного порта Вентспилс, Латвийская ассоциация водо и газопользователей (LŪGLA), компании, работающие в сфере транспорта и логистики, а также в других направлениях бизнеса.