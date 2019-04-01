Экономика

Псковский филиал Россельхозбанка подвел итоги кредитования АПК региона за I квартал 2019 года

За первый квартал текущего года Псковский региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал субъектам агропромышленного комплекса кредиты на сумму 402,7 миллионов рублей. Из них порядка 386,5 миллионов рублей предоставлены на проведение сезонно-полевых работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«Финансирование сезонных работ - один из приоритетов деятельности Россельхозбанка в Псковской области. В данном сегменте рынка банк в полной мере обеспечивает аграриев региона кредитными средствами», - отметил и.о. директора Псковского филиала Сергей Кононов.

В банке добавили, что сейчас среди его клиентов как крупные сельхозпредприятия, так и субъекты малого бизнеса. В числе последних ООО «Веть», которое занимается производством зерна и картофеля. Для пополнения оборотных средств в период сезонно-полевых работ сельхозпредприятие регулярно пользуется кредитами.

«Мы являемся клиентом Псковского филиала Россельхозбанка четвертый год. Сразу скажу, что впервые обратились за кредитными средствами после того, как не удалось получить необходимую сумму в размере трех миллионов рублей в финансовой организации, где кредитовались в прошлые годы. В Псковском филиале Россельхозбанка заявки на кредитование рассматриваются довольно быстро, что является немаловажным фактором в сезон полевых работ. Отмечу также внимательное отношение к клиентам специалистов банка и качественное обслуживание», - рассказал генеральный директор ООО «Веть» Александр Трофимов, добавив, что со своей стороны дает банку положительную оценку.