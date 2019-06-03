Экономика

Нинель Салагаева рассказала об участии Псковской области в Петербургском международном экономическом форуме

Заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева рассказала о том, как Псковская область поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 6 по 8 июня. О планах на форум Нинель Салагаева сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Администрация Псковской области ежегодно принимает участие в данном форуме. Но в этом году впервые будем участвовать со своим стендом, где представим наш бизнес. Это большое событие, к которому нужно проработать программу стенда, обозначить разные встречи, - отметила Нинель Салагаева. - На форуме ожидается множество встреч с различными компаниями. Во многих мероприятиях поучаствует наш губернатор Михаил Ведерников, будет выступать в качестве спикера на круглых столах и сессиях. Например, в дискуссии «Россия - Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству». Это неплохая тема для преддверия Ганзейских дней и уже нашего экономического форума приграничного сотрудничества, который на них состоится».

Кроме того, Михаил Ведерникова поучаствует в дискуссии «Чтение в цифровую эпоху: как создать поколение успешных людей», поскольку в регионе идет активная работа с ПсковГУ, студентами. Потом - в «Реализации нацпроектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов», куда поступило приглашение от первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и многих других мероприятиях.

В 2019 году тема форума - «Формируя повестку устойчивого развития». Со слов заместителя губернатора, в 2018 году Петербургский форум собрал около 17 тысяч гостей, а в 2017 - около 10 тысяч.