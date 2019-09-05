Экономика

Выращиваем все, что можно продать - Николай Романов рассказал о полях конопли в Псковской области

В Псковской области встречаются поля, засеянные коноплей, однако речь идет не о наркосодержащем растении, а о сельскохозяйственной культуре, которая используется как сырье для производства волокна и нитей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политики рассказал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов.

Председатель парламентского бюджетного комитета Борис Полозов в ходе обсуждения изменений в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства Псковской области» обратил внимание на поле возле Щиглиц, которое, по его словам, засеяно коноплей.

«Вы вообще следите за тем, какие культуры возделываются на территории Псковской области? Около 50 гектаров засеяно коноплей в Щиглицах. Я обратился с запросом в органы полиции, но ответа пока не последовало», - поинтересовался он.

«Конечно, контролируем. Мы выращиваем все, что можно продать», - ответил Николай Романов и объяснил, что в Псковской области действительно есть поля, засеянные коноплей, но не наркосодержащей. «Выращивают ту, которая идет на волокно и на веревки. Те, кто занимается борьбой с распространением наркотиков, такой информацией обладают, поскольку их должны обязательном порядке уведомлять о таких посевах», - заверил Николай Романов.