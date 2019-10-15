Экономика

Андрей Михеев о социально-экономическом развитии Псковской области и ее инвестиционном климате

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 октября.

Алексей Овчинников: За два года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Псковская область взлетела на 47 позиций: с 83-го на 36-е место. Мы все еще не в первой двадцатке, но региональные власти уверяют, что поступательное движение вверх будет продолжаться. Между тем, мы прекрасно понимаем, что это будет непросто - региону нужно решить огромный пласт проблем, среди которых и депопуляция населения, и его низкие доходы, и дефицит кадров, и низкая доходная база регионального бюджета при внушительном госдолге. И, скорее всего, без поддержки нам с этим списком вызовов не справится.

Руку помощи нам готов протянуть федеральный центр. Правительство поручило регионам со слабым социально-экономическим положением дел, коих набралось 10 и в их число включили Псковскую область, подготовить индивидуальные программы развития. Таким территориям для раскрытия их потенциала обещают бюджетную поддержку и не только и намекают, что даже те субъекты федерации, которые не обладают какой-то фантастической сырьевой базой, могут успешно развиваться, и такие примеры есть.

Не стоит забывать и о таком направлении поддержки – как национальные проекты. Для повышения деловой активности, к примеру, разработан нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сможем ли мы использовать эти рычаги, чтобы перевернуть мир? Об этом мы сегодня порассуждаем вместе с нашим гостем и соведущим - председателем комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым. Андрей Сергеевич, здравствуйте!

Андрей Михеев: Добрый день, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Алексей Овчинников: Андрей Сергеевич, предлагаю начать с отделения мух от котлет. Есть определенная путаница с индивидуальной программой развития Псковской области и стратегией социально-экономического развития региона. Честно признаюсь, я тоже не совсем улавливаю, насколько кардинально и концептуально отличаются эти документы. Просветите, это документы, которые где-то в чем-то пересекаются, или это все-таки абсолютно разные вещи?

Андрей Михеев: Хороший вопрос. Давайте попытаемся разобраться вместе. На самом деле все просто. Если мы говорим про стратегию, то это долгосрочный документ. Работу над ним мы ведем совместно с Высшей школой экономики с участием деловых и научных кругов Псковской области. На прошлой неделе как раз состоялась стратегическая сессия, пытались в нее максимально вовлечь всех заинтересованных лиц. Это стратегический документ, который рассчитан до 2035 года. Действующая стратегия, напомню, разработана еще в 2009 году и в следующем году истекает. Этот документ призван закрепить основные ориентиры социально-экономического развития региона, учитывая тренды истекшей десятилетки. Это будет ключевой документ развития.

Индивидуальная программа развития по аналогии с госпрограммами - среднесрочный инструмент, рассчитанный на пятилетку - до 2024 года. То есть это больше программный документ как совокупность ряда мероприятий, направленных на решение конкретных выявленных проблем. Безусловно, эти документы дополняют и будут дополнять друг друга. Работа по индивидуальной программе развития немного опережает разработку стратегии, поскольку эта работа ведется по отдельному поручению правительства, но в любом случае ее отдельные посылы будут учтены в стратегии.

Алексей Овчинников: Насколько я понимаю, к работе именно стратегии социально-экономического развития привлекаются самые разные эксперты из органов исполнительной власти, независимые эксперты.. А к работе над индивидуальной программой привлекаются сторонние эксперты?

Андрей Михеев: Безусловно, привлекаются эксперты, и в первую очередь по линии РСПП. Мы проводили активную работу на протяжении полугода. Но здесь, может, немного иной аспект. Если в разработке стратегии мы должны с бизнес-сообществом нащупать тренды, направления развития экономики, промышленности на 15-20 лет, системные проблемы, то с учетом особенностей программы как среднесрочного документа мы пытались найти ответы на вопросы, как за 5 лет ту или иную отрасль вывести на более активный путь развития, в том числе путем решения проблемных вопросов, которые обозначают ведущие игроки отрасли. Естественно, это будет учитываться и в стратегии социально-экономического развития.

Алексей Овчинников: Есть еще прогноз социально-экономического развития Псковской области…

Андрей Михеев: Да. Есть и такие документы. Если мы говорим про долгосрочный прогноз, он основан на макроэкономических показателях в целом по стране. Естественно, мы с ними работаем, берем тренды развитии экономики, характерные для Псковской области, возможно, корректирующие коэффициенты. Но это именно прогнозный документ развития тех или иных отраслей, показателей, с которыми мы, вероятно, будем жить.

Алексей Овчинников: Прогнозы – дело неблагодарное… И все-таки, каков прогноз социально-экономического развития региона на ближайшее время?

Андрей Михеев: Прогнозы - это дело не только неблагодарное. Они чаще всего считаются по разным сценариям. Есть оптимистический прогноз, реальный либо негативный. Чем ни отличаются? В развитие этих событий закладывается возможное влияние каких-либо факторов - таких как цена на нефть, пресловутые санкции и так далее. Закладывается не нами, а Минэкономразвития. Мы, конечно, пытаемся прогнозировать, но такой документ как прогноз, подвержен корректировкам. Постоянно меняются прогнозы по уровню инфляции — Минэкономразвития их пересчитывает и доводит до регионов, и мы тоже вынуждены вносить соответствующие корректировки. Но в целом действующий прогноз достаточно оптимистичен. Негативных настроений мы не испытываем. Мы видим по нашим прогнозам стабильное развитие.

Алексей Овчинников: Что у нас, кстати, с цифрами? Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы Псковской области превысил 31 млрд рублей в 2018 году. В сопоставимых ценах это было на 1,3% больше, чем в 2017 году. Какая динамика в этом году? Понимаю, что год еще не закончился, но, может, озвучите динамику за первое полугодие.

Андрей Михеев: Если брать динамику с учетом особенностей статистического наблюдения за объемами инвестиций, сегодня есть данные по первому полугодию, причем, они оценивают вложения инвестиций только по крупным и средним предприятиям. В абсолютных цифрах это порядка 12 млрд рублей. Опять же, их нельзя полностью противопоставлять и 31 млрд рублей, которые были по итогам того года, делить на два. Это было не по полному кругу организаций. Но в условных цифрах это порядка 90% от аналогичного уровня прошлого года. Как известно, общий объем инвестиций в основной капитал считается как по частным вложениям, так и по бюджетным. Мы сравнили полугодия прошлого и этого года. Эта разница образовалась за счет того, что в этом полугодии было меньше бюджетных инвестиций, а частный сектор даже прирос. Поэтому сейчас такая есть разница, но по прогнозам мы должны выйти на плюсовую разницу и поэтому прилагаем усилия, чтобы достичь этих показателей.

Алексей Овчинников: Сейчас будет не очень корректный вопрос, но все-таки его задам. С чем связан прирост частных инвестиций? С активизацией просто на рынке или это плоды вашей работы?

Андрей Михеев: Как всегда, это все вместе. Это и часть работы, которую предприятия ведут самостоятельно, вкладывая в обновление своих фондов, и все-таки поддержка губернатора. В прошлом году был инициирован ряд инвестиционных проектов, которые находятся на сопровождении в структурах при органах госвласти. Они реализуются, работа ведется. Так что да, это в том числе и те проекты, с которыми мы работаем.

Алексей Овчинников: Значительный объем инвестиций в основной капитал был направлен на развитие видов экономической деятельности: «Строительство» – 23,3% от общего объема инвестиций в основной капитал, «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 17,3%, «Обрабатывающие производства» – 13,5%. В этом году как-то меняется структура или лидеры остаются прежними?

Андрей Михеев: Да, структура примерно похожа. Она достаточно характерна для последних лет. Это действительно те отрасли, в которых наибольшая инвестиционная активность, если не брать бюджетные инвестиции по отдельным отраслям. В том году это могла быть сфера здравоохранения с учетом строительства крупных бюджетных объектов. Чуть ниже процентовки идут по сфере транспорта плюс сфера туризма. В этом году мы знаем, что ряд проектов в сфере туризма продолжает реализацию, причем, достаточно активно. Например, в Пскове несколько проектов реализует «Северо-западная инвестиционная компания».

Алексей Овчинников: Я так понимаю, и в стратегии, и в программе должно учитываться, кто у нас лидирует по инвестициям?

Андрей Михеев: Безусловно. Мы, конечно, оцениваем текущую ситуацию, но на долгосрочную перспективу надо смотреть и на другие сектора. Здесь мы видим, что инвестиции идут, развиваются, но нельзя зацикливаться только на этих секторах. Нужно ставить интересные задачи, которые позволят в целом расшевелить нашу экономику, а не поддерживать пологий рост. Нужно в ходе работы над стратегией нащупать такие сферы, на которые следует сосредоточить усилия именно в долгосрочной перспективе.

Алексей Овчинников: Среди муниципальных образований области высокая инвестиционная активность наблюдалась в городских округах: Псков - 51,7% от общего объема инвестиций в основной капитал, Великие Луки - 16,6%. Но меня удивили еще три района: В муниципальных районах: Невельском - 9%, Псковском - 8, Великолукском - 4,8%. А есть еще лидеры среди районов?

Андрей Михеев: Если не брать, опять же, бюджетные инвестиции, надо смотреть по районам - чаще всего такими лидерами являются районы условно центральные или через которые проходит федеральная трасса - Островский, Опочецкий районы. По туризму ряд проектов, надеюсь, будут реализованы в Гдовском районе. Мы готовы работать со всеми районами, всегда обсуждаем это с главами. В Бежаницах, например, был в августе. Там тоже ряд проектов готовится, даже небольших. Компания занимается выращиванием клубники, которая, надеюсь, будет проходить термическую обработку. Но это уже следующий этап. Поэтому проекты разные, здесь важна в том числе позиция глав районов.

Алексей Овчинников: Вы упомянули, что стратегия социально-экономического развития Псковской области рассчитана до 2035 года. Не слишком ли большой замах – 15 лет, с учетом того, что все динамично и постоянно меняется?

Андрей Михеев: Рассчитать можно, но, конечно, предусмотреть влияние каких-то форс-мажорных факторов трудно. Но система стратегического планирования на российском уровне и в мировой практике чаще всего включает несколько уровней, но не имея стратегического документа, который описывал бы желаемую точку - к чему мы хотим прийти, спланировать краткосрочные действия будет еще труднее. В любом случае стратегия - это не набор мероприятий. Ее следует воспринимать, как документ, который описывал бы, какой мы хотим видеть Псковскую область через 15 лет и уже под это видение формировать государственные программы, индивидуальные программы и иные механизмы.

Алексей Овчинников: То есть стратегия сама по себе готовых решений не предлагает.

Андрей Михеев: Конечно, мы Высшей школе экономики как разработчику говорили, что нужно составить план, как реализовывать стратегию на практике, и он обязательно будет сформирован как приложение к стратегии.

Алексей Овчинников: Надеюсь, подробное.

Андрей Михеев: Ну, по крайней мере, мы ставим такую задачу. Чтобы это было руководство к действию, а дальше уже под него «настраивать инструмент».

Алексей Овчинников: Андрей Сергеевич, вы упомянули о том, что у нас состоялась стратегическая сессия. Если честно, меня немного удивил подход, сама форма, в которой это все происходило. Мне она показалась несколько легковесной для такого серьезного документа — люди сидят и чего-то там на баннерах рисуют. Притом, что эксперты ВШЭ сказали, что это хорошо, и в других регионах так не делали., меня же смутила такая почти игровая форма. Насколько это на самом деле серьезно?

Андрей Михеев: В основе проведения стратегической сессии положен известный инструмент SWOT-анализа (ред. - метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы). Можно обсуждать его сильные и слабые стороны, но я бы не назвал это игровой формой. Суть его в том, что все присутствующие эксперты были разделены на несколько групп, внимание которых было разделено по трем направлениям - экономический блок, социальный блок и территориально-пространственное развитие, и в рамках такой концентрированной работы пытались выявить сильные и слабые стороны своего направления. Форма восприятия на баннерах и стикерах нужна для визуализации и чтобы отфиксироваь обсуждаемые вещи. Если просто обсуждать и ничего не фиксировать, все забывается. По такой форме стратегических сессий работают все ключевые компании, не только государственного, но и частного сектора. Есть и другие инструменты — сейчас популярен метод дизайн-мышления, например. Но он больше ориентирован на выработку быстрых решений, а для стратегии инструмент SWOT-анализа более оправдан. Все, что обсуждалось в группах, собиралось в единую SWOT-матрицу: какие у Псковской области слабости, какие у нее возможности; опять же, граница - это хорошо и плохо. Реально мнение на этот счет разделялось. Все это надо учитывать. Посмотрим. И потом, весь этот SWOT-анализ, стратегическая сессия - не единственное, что сделает разработчик. Это один из этапов разработки стратегии.

Алексей Овчинников: А мы сейчас на каком этапе? Читаю сейчас, что есть три основных этапа разработки стратегии: проведение стратегического аудита, разработка самого документа и разработка детального плана мероприятий. Какой сейчас этап?

Андрей Михеев: Разработка документа.

Алексей Овчинников: Понятно. А когда говорилось, что к декабрю что-то будет уже готово, это означает, что будет завершен второй этап, то есть разработка документа?

Андрей Михеев: Да.

Алексей Овчинников: А разработка детального плана мероприятий — это уже перспектива следующего года.

Андрей Михеев: Нет. То есть план мероприятий в данном контексте входит в общий документ.

Алексей Овчинников: Если я правильно понимаю, этот готовый документ надо будет защитить и на уровне администрации области, и на уровне областного Собрания.

Андрей Михеев: И, более того, на уровне Минэкономразвития.

Алексей Овчинников: Ага, то есть предстоит пройти серьезные «жернова», и не факт, что мы успеем до конца года.

Андрей Михеев: Мы будем стараться.

Алексей Овчинников: Давайте поговорим об индивидуальной программе развития региона. Там 18 направлений развития проговаривается. Не многовато ли?

Андрей Михеев: Может показаться многовато. Но все направления структурированы по блокам, достаточно всем понятным, и идет детализация направлений. Поэтому нет, на мой взгляд, не многовато.

Алексей Овчинников: А не слишком ли мы размазываем наши точки роста вместо того, чтобы сосредоточиться, условно говоря, на каких-нибудь пяти?

Андрей Михеев: Естественно, сосредоточение будет, и губернатор после совещания в правительстве это обозначил. Мы тоже видели общую информацию по 10 субъектам - Минэкономразвития провел такой анализ проектов программ. Конечно, болевых точек в регионах много, и это нормально, что каждый регион пытается, в том числе используя этот инструмент, попытаться «зашить» все. Но перед нами стояла задача не просто точечно решить проблему. Мы пытались сделать комплексный документ. Поэтому не взять какую-то сферу было нельзя. Все же взаимосвязано. То есть если мы говорим о решении проблем газификации, возникает вопрос, для кого. Если мы говорим о строительстве социальных объектов - будет ли это работать без инвестпроектов, без транспортной доступности и газа?

Алексей Овчинников: Я так понимаю, в случае с этим документом, он должен быть готов к концу октября и «лечь» на стол для согласования в правительстве.

Андрей Михеев: Да, рабочий вариант сроков озвучен такой.

Алексей Овчинников: Правительство говорит о том, как долго оно будет перепроверять все, что там напишут наши эксперты?

Андрей Михеев: К концу октября стоит задача подготовить уже согласованный документ.

Алексей Овчинников: И когда планируется, что мы начнем с ним работать? Со следующего года?

Андрей Михеев: Планируется, что да.

Алексей Овчинников: Стало известно, что Псковская область получит на него 10 млрд рублей, хотя изначально замахнулись чуть ли не на 280 млрд рублей. Сразу было понятно, что никто нам их не даст. Но 10 млрд рублей - совсем уж как-то мало по сравнению с суммой, которая проговаривалась. К тому же она достаточно размазанная, потому что предполагается на пять лет. Хотелось бы спросить, на что нам хватит этих средств, и, может быть, будем добиваться дополнительного финансирования?

Андрей Михеев: Будем добиваться. И эту задачу губернатор не снимает с органов власти. Он постоянно говорит, что наша задача - работать с министерствами в части получения дополнительного финансирования, и не только в рамках индивидуальных программ. Это наша постоянная работа - искать возможности привлечь дополнительное финансирование из разных источников на решение разных вопросов. А много это или мало - 10 миллиардов? Всегда хочется больше. Но хотел бы пояснить особенность этой программы. Из 280 млрд больший объем предполагался из внебюджетных источников. 10 выбранных субъектов РФ определялись в первую очередь по экономическим показателям - уровень доходов, в том числе объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности и уровень развития предпринимательства. Поэтому и задача этой программы была в том числе подстегнуть именно экономическое развитие, которое потом станет базой для развития социальной сферы, для создания новых рабочих мест и выплаты зарплат. Поэтому большой блок мероприятий по поддержке, сопровождению и реализации инвестиционных проектов в Псковской области там в любом случае останется. У нас даже запланирована мера. Мы обсуждали с бизнесом, у кого есть потребность в привлечении заемного финансирования. Поэтому заложен отдельный блок по отработке заявок с федеральным фондом развития промышленности. По промпредприятиям, резидентам «Моглино», Конечно, нет гарантии, что они получат этот займ, и бизнес это понимает. Понимает, что в любом случае нужно подготовить нормальную заявку. Мы ее будем сопровождать, она будет в том числе на контроле у министерства промышленности как куратора этого процесса А что касается мероприятий по 10 млрд рублей... здесь стоит дождаться окончательно принятых решений. Мы готовимся к визиту 18 октября нашего куратора по этой программе, Дениса Мантурова, и думаю, по итогам совещания в пятницу эти приоритеты точно будут сформулированы.

Алексей Овчинников: Известный псковский промышленник, гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий, считает, что проект индивидуальной программы развития Псковской области требует серьезного экономического обоснования и обязательно должен пройти процедуру общественного согласования. Есть ли у нее такое серьезное экономическое обоснование и будет ли у нее общественное согласование?

Андрей Михеев: Экономическое обоснование мы готовим. Готовили вообще-то социально-экономическое. Подход не заключался в том, чтобы надергать в программе отдельных направлений. Все равно мы базировались на методике, которую Минэкономразвития довело до субъектов РФ, на социально-экономической ситуации, на выявлении проблем. Конечно, мы делали тоже прогнозный расчет, но делали это исходя из 290 млрд рублей: если будут реализованы эти инвестпроекты и все остальные мероприятия в социальной сфере, к чему это приведет. Тоже делали прогнозный расчет, насколько это повысит объем инвестиций, уровень зарплаты, насколько сократит бедность. По общественному обсуждению в каком-то формате это было сделано. Когда была недавно встреча губернатора с РСПП сначала в Пскове, потом в Великих Луках, был такой посыл: давайте те, кто свои пожелания, задачи и проблемы еще не заявил в программу — пожалуйста, есть возможность, ворота открыты. И в рамках совещания предприниматели озвучивали болевые точки, и после него в наш адрес поступали предложения..

Алексей Овчинников: То есть обратная связь была.

Андрей Михеев: Была, да. По крайней мере, есть те, кто готов не только устно озвучить, но и сформулировать предложения. Мы их аккумулируем, чтобы они нашли свое отражение в программе.

Вопрос радиослушателя: Здравствуйте. Я с таким вопросом хочу к вам обратиться. Скажите, пожалуйста, какой должна быть система с предприятиями, которые берут на работу людей, официально их не оформляют, не платят налоги, в трудовой книжке запись не оставляют и при этом процветают? Так у нас в стране никогда не будет порядка. Нужна система борьбы с такими вещами. Мало того, что люди от этого страдают. Например, в одном предприятии в Пскове, занимающемся ремонтом автомобилей, 2-3 человека оформлены официально, а остальные - нет.

Андрей Михеев: На мой взгляд, это дорога с двусторонним движением. Когда предприятие так предлагает работать, его выгода понятна. Но когда оно не платит налоги, оно может себе позволить платить зарплату больше, чем предприятие, которое официально платит. Но люди же идут на эти условия. Да, они получают больше, но потом у них не будет пенсии. Понятно, что экономическая ситуация не самая простая, и зарплаты не такие большие, но надо делать выбор в пользу предприятий, которые трудоустраивают тебя официально. Да, может зарплата будет меньше, зато будут отчисления для пенсий и накоплений. О таких фактах надо сигнализировать, но зачастую люди боятся это делать, потому что боятся потерять работу.

Вопрос радиослушателя: Здравствуйте, уважаемые участники передачи. Постоянный слушатель вашей радиостанции, пскович Александр. Вопрос у меня. Я, честно говоря, в том положении, в котором находится область и страна, долгосрочным прогнозам не верю. Недавно руководитель комитета Псковского областного Собрания по АПК хвалился небывалым урожаем зерновых. Меня интересует, какие будут цены на хлебобулочные изделия. Ваш прогноз.

Андрей Михеев: Мы уже говорили, что прогноз - дело не благодарное, хотя мы эту тему обсуждали с руководителем «Псковского хлебокомбината». Не берусь прогнозировать всё и вся, но какого-то существенного повышения не прогнозирую. На самом деле есть отдельные механизмы регулирования рынка хлебобулочных изделий. Есть товары первой необходимости. Если на протяжении долгого периода наблюдается существенный рост цен на эту группу товаров, тут может включаться механизм госрегулирования цен. Но в последнее время таких ситуаций не было. Псковстат осуществляет постоянный мониторинг цен, и мы осуществляем, и коллеги с антимонопольной службы - если повышение есть, то чем оно вызвано, обосновано оно или нет, или это просто желание производителя включить в стоимость какие-то свои дополнительные затраты.

Вопрос радиослушателя: Всем здравствуйте, Иван беспокоит. Андрей Сергеевич, в Москве в январе прошел гайдаровский форум. Если вы в нем участвовали, скажите, какая от них польза помимо фуршетов, вечеринок и общения конкретно и ни о чем?

Андрей Михеев: В гайдаровском форуме в этом году я не участвовал, но мы были большой делегацией на ПМЭФ. Не могу сказать за гайдаровский, не участвовал в нем. Но у него иная специфика, чем у питерского. От питерского пользы, как минимум, две: регион рассказывает широкому кругу инвесторов, бизнеса о себе и своем потенциале, о своих инвесторах, с которыми заключались соглашения. Такие форумы - способ рассказать о своих преимуществах. Второе - это наладить отношения не с инвесторам, а с иными структурами — с регионами, институтами развития. Это площадка, на которой можно быстро решить ряд проблем. Михаил Юрьевич Ведерников провел там какое-то безумное количество встреч, на которых обсуждал ключевые направления развития региона. Не от каждого форума может быть такая польза. Но если в них не участвовать, то регион не видит премьер-министр, его не видят ключевые игроки рынка, инвесторы. Понятно, что мы не единственный регион, который там был, но можем познакомиться и какое-то впечатление первое о себе сложить, а потом, когда они приезжают в регион, мы их уже «берем в оборот».

Алексей Овчинников: Кстати, а вот если говорить об инвестклимате, понятно, что стратегия социально-экономического развития направлена на его улучшение. А вот эта индивидуальная программа направлена на улучшение климата или только на улучшение благосостояния граждан?

Андрей Михеев: Есть такой блок мероприятий, он условно называется «организационные». Эти мероприятия не предполагают прямое финансирование за счет бюджетных источников, но направлены на снижение административных барьеров, улучшение климата в отдельных отраслях. Это могут быть вопросы налогового, таможенного регулирования, например. Это меры не финансового характера, но позволяют улучшить состояние конкретной отрасли и соответственно климата в ней.

Алексей Овчинников: На этой неделе, а если быть более точным, 18 октября, в Псковскую область приедет наш куратор - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Говорят, что это не просто визит вежливости, а очень даже деловой визит. Можно узнать, зачем он к нам едет?

Андрей Михеев: Он едет к нам как куратор нашего региона в рамках работы по подготовке индивидуальной программ. Он должен и хочет на месте увидеть, понять и в хорошем смысле слова проверить. К сожалению, Денис Валентинович, по крайней мере, сколько я здесь работаю, пока не имел возможности посетить Псковскую область с официальным визитом. Поэтому наша задача - максимально, и в то же время не перегрузив, познакомить его с социально-экономической ситуацией и промышленным потенциалом региона. Запланировано отдельное совещание по проекту индивидуальной программы социально-экономического развития, на котором будут обсуждаться отдельные позиции, и, наверное, какой-то итог должен родиться.

Алексей Овчинников: Будете сразу холодно и в лоб намекать, что 10 млрд рублей — как-то маловато? Или не будете сразу пугать куратора?

Андрей Михеев: Это задача Михаила Юрьевич. Думаю, Денис Валентинович понимает, что если мы проект программы сделали на 280 млрд рублей, то все задачи за счет 10 миллиардов мы решить не сможем.

Алексей Овчинников: Судя по всему, эта неделя богата на визиты. К нам с деловой миссией прибудет Ассоциация индустриальных парков. Тоже, я так понимаю, не просто визит вежливости.

Андрей Михеев: Она к нам едет по линии сотрудничества с ОЭЗ «Моглино», которая является ом этой ассоциации. Действительно, это не видит вежливости, а ознакомительный визит. В составе делегации едет более 20 участников - как представители региональных структур и институтов развития, так и представители бизнеса. Разного. Ассоциация объединяет разные категории - производственный бизнес, консалтинговый. Этот визит - хорошая возможность познакомить членов ассоциации с Псковской областью с лучшей стороны. За два дня у нас задача показать им не только «Моглино», но и ведущие предприятия Пскова, наши альтернативные площадки, чтобы показать, что Псковская область может размещать и привлекать к себе различный бизнес.

Алексей Овчинников: То есть они приедут не только чтобы обменяться опытом, но и чтобы присмотреть себе площадки.

Андрей Михеев: В том числе они приедут, чтобы присмотреть себе площадки. Прогнозировать не будем, но это, опять же, одно из мероприятий, которое необходимо проводить, если мы хотим, чтобы о нас слышали в других регионах.

Алексей Овчинников: Мы постоянно слышим анонсы о Моглино-2 и Моглино-3. Как-то уже очень давно слышим анонсы, а где подвижки, когда мы увидим их во плоти?

Андрей Михеев: А вы не видите? На самом деле работа ведется. Если вы помните, такие разговоры были и по «Моглино-1»: будет ли там инфраструктура, что-то долго ничего не происходит... Нет, происходит. В течение этого года управляющая компания занималась оформлением земельного участка, сейчас занимается работой по планировке территорий, того, как будет инфраструктура строиться с учетом проекта, который заявил инвестор. Соответственно работа идет, все работают.

Алексей Овчинников: Хочется еще поговорить о национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Что даст этот нацпроект псковскому региону, как он реализуется?

Андрей Михеев: Целевой показатель здесь предельно понятен. Основная задача — увеличить число занятых в малом и среднем предпринимательстве к концу 2024 года. Для нас этот показатель просчитан - 91 тысяча занятых должна быть в секторе МСП к концу 2024 года. А сейчас примерно 67 тысяч занято в этой сфере.

Алексей Овчинников: То есть еще на половину этого количества должны прирасти.

Андрей Михеев: Задача хорошая, интересная.

Алексей Овчинников: Подъемная?

Андрей Михеев: Подъемная. Если нормально работать и реализовать в рамках нацпроекта все инициативы, то все достижимо. Я бы выделил две основные составляющие, по которым мы работаем. В этом году был существенно декапитализированы наши микрофинансовые организации как инструмент финансирования небольших проектов субъектов МСП — порядка 90 млн рублей регион получил, Фонд оперативно отработал. Мы про этот инструмент говорили, пиарили, как могли. Эти средства дошли до конкретных получателей. Порядка 40 реальных предпринимателей получили микрофинансирование, из которых 70% пошли на внеоборотные средства: на покупку оборудования и техники, и только 30% пошли на оборотные средства. Соответственно мы уже опять испытываем определенный дефицит. Рассчитываем до конца года сверх суммы, которую мы получили, еще около 30 млн рублей привлечь из федерального бюджета на микрофинансовую деятельность.

Второй крупный проект, который начался в этом году - это технопарк «Электрополис», который прошел конкурсный отбор на региональном и федеральном уровне. В этом году первая часть проекта активно реализуется. Он в хорошей стадии готовности. На совещании в Минэкономразвития тоже отметили хороший темп Псковской области, претензий со стороны федеральных структур высказано не было. У него тоже есть целевой показатель: к 2024 году сколько резидентов должно быть в технопарке, сколько рабочих мест должно быть создано, поэтому будем продолжать работу.

Алексей Овчинников: Если бы наши министерства еще и налоги не повышали... А то недавно стало известно, что как-то рекордно собираются повысить налоги со следующего года. Жаль наших предпринимателей.

Андрей Михеев: Будем ждать окончательного решения правительства. Мы видели эту информацию, но, как мы понимаем, окончательного решения еще нет.