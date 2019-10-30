Экономика

«Эхономика» с Андреем Папчуком. ВИДЕО

Сегодня, 12 ноября, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

С начала года мы уделяем пристальное внимание реформе в сфере обращения с ТКО, много говорим недочетах в ее планировании, трудностях реализации. Но, так или иначе, «мусорная» реформа шагает по стране. Несмотря на весь комплекс вопросов, реформу никто не остановит и не отменит. Насколько успешно пойдет ее реализация, зависит как от непосредственных исполнителей реформы, так и от нас, обычных людей, которые в своей жизни неизбежно генерируют отходы. Будем, как прежде, сваливать все в одну кучу или же научимся более цивилизованным формам обращения с мусором? От этого во многом зависит ход и успешность «мусорной» реформы.

Речь сегодня шла о технической стороне реформы: о преимуществах сортировки и раздельного сбора мусора, вариантах и технологиях его утилизации , возможностях вторичной переработки.