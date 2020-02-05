Экономика

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Счетная палата оценила администрирование ФНС и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), включая работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну. Анализ охватил результаты работы службы в 2016-2018 годах и в первом полугодии 2019-го, пишет газета «Известия».

За это время было проверено около 900 тыс. налогоплательщиков. В результате вывода их из тени дополнительные поступления по НДФЛ с «обеленной» зарплаты увеличились на 21,2 млрд рублей. С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.

Обеление экономики - и прежде всего доходов граждан - основной приоритет налоговой политики в предыдущие годы. В последнее время особое внимание ФНС уделяла легализации корпоративных налогов: служба провела кампанию по отзыву лицензий у недобросовестных участников финрынка, деофшоризацию, занялась борьбой с фирмами-однодневками и начала внедрять контрольно-кассовую технику.

Показатели ФНС в легализации налоговой базы за последние годы выросли, согласен доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Дмитрий Тихонов. По его словам, налоговая служба с выполнением своих фискальных функций справляется, за что ее вполне заслуженно ставят в пример остальным госорганам.