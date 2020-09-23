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Экономика

Псковские предприятия заработали в 2019 году 16 млрд рублей

24.09.2020 19:12|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году организации Псковской области сработали с прибылью в размере 16 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат увеличился по сравнению с 2018 годом на 59% (по сопоставимому кругу организаций). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Наибольшую прибыль получили организации, осуществляющие деятельность в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении соответствующих услуг в этих областях (6,6 млрд рублей); торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (2,8 млрд рублей); производстве электрического оборудования (1 млрд рублей).

Наибольший убыток получили организации строительства инженерных сооружений (0,2 млрд рублей), лесоводства и лесозаготовок (0,1 млрд рублей).

Доля убыточных организаций за 2019 год составила 23% (за 2018 год – 23,7%).

Наибольшая доля убыточных организаций наблюдалась среди организаций, осуществляющих деятельность в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (54,2%); производстве табачных изделий (50%); деятельности водного транспорта (50%).

На конец 2019 года суммарная задолженность по обязательствам организаций области (кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам банков и займам) составила 179 млрд рублей и увеличилась за год на 4,4%.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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