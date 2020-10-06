Приобрести продукты от «Прасковьи Молочковой» со скидками приглашает «Империал»

Гипермаркет «Империал» приглашает псковичей воспользоваться скидками на продукты торговой марки «Прасковья Молочкова», которые будут действовать до конца октября.
Так, приобрести 20%-ную сметану «Прасковья Молочкова» (стакан 200 г) можно за 41 рубль (прежняя цена 48 рублей).
Стоимость вкусного полезного йогурта в ассортименте (бутылочка 0,33 кг, жирность 0,9%) снижена с 63 до 48 рублей.
Творог 0,2%-ной жирности (контейнер 0,35 г) можно приобрести за 82 рубля (прежняя стоимость 104 рубля).
Всего 27 рублей составляет стоимость снежка жирностью 2,5% (ПЭТ бутылочка 0,33 кг. Старый ценник - 34 рубля).
Кроме того, покупатели «Империала» могут приобрести майонез «Провансаль» от «Прасковьи Молочковой» 67% (0,35 кг) за 63 рубля (прежняя цена 86 рублей).
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой!»