Экономика

Приобрести продукты от «Прасковьи Молочковой» со скидками приглашает «Империал»

Гипермаркет «Империал» приглашает псковичей воспользоваться скидками на продукты торговой марки «Прасковья Молочкова», которые будут действовать до конца октября.

Так, приобрести 20%-ную сметану «Прасковья Молочкова» (стакан 200 г) можно за 41 рубль (прежняя цена 48 рублей).

Стоимость вкусного полезного йогурта в ассортименте (бутылочка 0,33 кг, жирность 0,9%) снижена с 63 до 48 рублей.

Творог 0,2%-ной жирности (контейнер 0,35 г) можно приобрести за 82 рубля (прежняя стоимость 104 рубля).

Всего 27 рублей составляет стоимость снежка жирностью 2,5% (ПЭТ бутылочка 0,33 кг. Старый ценник - 34 рубля).

Кроме того, покупатели «Империала» могут приобрести майонез «Провансаль» от «Прасковьи Молочковой» 67% (0,35 кг) за 63 рубля (прежняя цена 86 рублей).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой!»