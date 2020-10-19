Экономика

Псковская область занимает третье место среди регионов по производству свинины

Сельскохозяйственные организации в Псковской области произвели 232 тысячи тонн свинины. По данному показателю область занимает третье место среди регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Кроме того, на 8% выросло производство скота и птицы на убой (в живом весе) в январе-сентябре по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. На 0,4% выросло производство молока, но на 1,7% сократилось производство яиц.

В этом году в хозяйствах всех категорий Псковской области произвели 259 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 152 тысячи тонн молока и 65 млн штук яиц.

За январь-сентябрь доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса составляла 99%, молока - 80%. Доля хозяйств населения в производстве яиц составила 61%.