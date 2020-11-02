Экономика

Аналитика МТС: Жители Псковской области потратили отпускные на смартфоны

МТС проанализировала рынок смартфонов за первые девять месяцев 2020 года. В Псковской области средняя стоимость устройств за последний год выросла на 4% до 15 421 рубля.

По итогам первых девяти месяцев 2020 года на псковском рынке по приросту в денежном выражении лидируют смартфоны Xiaomi — 347%. На втором месте Vivo с 141%, на третьем Apple с 19%, сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС.

Топ-5 самых популярных моделей в регионе выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A10

Honor 10i

Honor 10 light

Samsung Galaxy A01

При этом для большинства районов области рейтинг лидеров остается практически неизменным. Исключение составили Псков и Невель.

В Пскове на четвертой позиции по количеству проданных смартфонов оказался iPhone 11. В Невеле в рейтинг попали преимущественно модели Honor. Единственный представитель Samsung, модель A10, по количеству проданных устройств добрался только до 5 позиции.

В период с января по сентябрь 2020 года жители Псковской области чаще всего покупали смартфоны среднего ценового сегмента, что соответствует общероссийской статистике. 82% купленных гаджетов стоили менее 20 тысяч рублей, а самую высокую динамику показала ценовая категория от 50 тысяч рублей - продажи в данном сегменте увеличились на 40%.

Главным трендом на рынке стал взрывной рост онлайн-покупок. За первые девять месяцев текущего года через интернет было продано больше гаджетов, чем за весь прошлый год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с января по сентябрь 2020 года покупатели приобрели в интернет-магазинах на 60% больше устройств. Средняя стоимость смартфонов, заказанных в сети, увеличилась на 15% до 19 700 рублей.

Рост онлайн-покупок гаджетов продолжался и после режима самоизоляции, в третьем квартале 2020 года продажи в сети выросли в среднем в полтора раза. Более того, через интернет начали активно покупать аксессуары, которые традиционно приобретали в офлайн-рознице. Продажи защитных чехлов, носимых устройств и беспроводных наушников за отчетный период увеличились примерно вдвое.

По оценке МТС Банка, за первые девять месяцев 2020 года покупатели стали на 22% реже приобретать смартфоны в рассрочку или кредит. Средняя стоимость кредитного гаджета в текущем году увеличилась на 18% до 26 500 рублей по сравнению с прошлым годом. Заемные средства чаще всего брали для покупки девайсов Apple – 29,3%, на втором месте Samsung – 26,8% и на третьем – Honor с 25,4%.

По данным аналитиков МТС Банка, основной причиной роста продаж за наличные при сокращении продаж в кредит стали средства, накопленные семьями в период самоизоляции за счет экономии на отпуске, снижения трат на обновление гардероба, посещение офлайн-мероприятий, использование и обслуживание личного авто и так далее. Также на сокращение кредитных продаж повлияло уменьшение потока клиентов в рознице во втором квартале. Традиционно кредитные договоры и договоры рассрочки в подавляющем большинстве случаев до периода самоизоляции заключались именно в салонах.