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Экономика

Замдиректора Псковских теплосетей рассказал о пути приватизации предприятия

17.11.2020 18:14|ПсковКомментариев: 2

Заместитель директора по экономике и финансам муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Дешкин рассказал о пути приватизации предприятия в эфире программы «Эхономика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 ноября.

По его словам, у муниципального предприятия имеется недостаток - это отсутствие самостоятельности и оперативности в принятии решений.

«Мы вынуждены очень многие вещи, которые на частном предприятии принимаются оперативно, согласовывать с собственником, - отметил он. - А собственник - это Псковская городская Дума. А процедура согласования иногда занимает месяцы. Свои сложности присутствуют. Но есть и выходы из этой ситуации. Способы хозяйствования - разные. Кстати, законодатель стимулирует развитие бизнеса в сфере теплоснабжения и водоснабжения через применение иных форм хозяйствования. Например, если бы не были муниципальным предприятием, мы могли бы иметь так называемую предпринимательскую прибыль в тарифе - 5% от расходов, которые включались бы в тариф. И предприятие, получается, имело бы предпринимательский интерес. Поскольку мы МУП, такой прибыли у нас нет, и рассчитывать на нее мы не можем. В общем-то, можно сказать, она нам и не нужна. Но, если бы она была, тот же бюджет города Пскова мог бы получать дополнительные средства от эффективной работы предприятия».

Для того, чтобы эту функцию реализовать, пояснил Максим Дешкин, муниципальное образование «Город Псков» может пойти по пути приватизации предприятия через создание акционерного общества со стопроцентным муниципальным капиталом.

«Заметьте, что тогда происходит, - продолжил он. - 100% акций находится в собственности муниципалитета, муниципалитет через совет директоров управляет фактически полностью предприятием, но при этом предприятие по форме собственности становится частным, становится кредитоспособным. И инвестиционно привлекательным. В чем? В том, что мы можем гарантировать возврат инвестиций собственным имуществом, потому что котельные сети становятся собственностью данного акционерного общества. А не как сейчас, имуществом принадлежащим муниципалитету».

«Волевое решение, конечно, за городом Псковом. Все эти годы есть определенные опасения у депутатов о том, что любые действия, связанные с преобразованием муниципального предприятия, - это обязательно увод имущества из казны города. Я считаю, это вовсе не так», - заключил заместитель директора.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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