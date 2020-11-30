Экономика

Администрация Пскова возьмет 730 млн рублей в кредит для сокращения дефицита бюджета

Псковская городская Дума на сессии 7 декабря согласовала администрации города взятие кредита на покрытие муниципального долга, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Администрации разрешено в первом квартале 2021 года открыть невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 730 млн рублей сроком на 12 месяцев по ставке не выше 6,823% годовых для погашения муниципального долга и финансирования дефицита бюджета города Пскова.

Привлечение кредитных ресурсов будет осуществляться путем проведения электронного аукциона.

Отметим, город берет кредит на погашение муниципального долга и покрытие дефицита бюджета ежегодно.

Кроме того, депутаты гордумы дали разрешение администрации привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета Пскова в объеме до 50 млн рублей в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета в 2021 году. Бюджетный кредит предоставляется на срок, не превышающий 180 дней, при условии его возврата не позднее 25 ноября текущего финансового года.