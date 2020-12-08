Экономика

Ресурсный портфель ВТБ в Псковской области вырос на 16%

ВТБ в Псковской области по итогам 9 месяцев 2020 года нарастил портфель привлеченных средств частных и корпоративных клиентов банка на 16%, до 14 млрд рублей. Кредитный портфель увеличился на 7% и составил 12,8 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Розничный кредитный портфель за январь-сентябрь увеличился на 5% и на 1 октября составил около 8,5 млрд рублей. В его структуре на кредиты наличными приходится 4,3 млрд рублей (+5%), на ипотеку – 3,4 млрд рублей (+7%), автокредиты - 350 млн рублей (+14%).

За отчетный период ВТБ выдал жителям региона 2,6 млрд рублей заемных средств (+4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе кредиты наличными на 1,5 млрд рублей и ипотеку на 970 млн рублей. Наибольшую динамику показало ипотечное кредитование – объем продаж жилищных кредитов вырос по сравнению с январем - сентябрем прошлого года почти на треть.

Портфель привлеченных средств физлиц по итогам 9 месяцев вырос на 8% и составил 8,4 млрд рублей. При этом портфель инвестиционных продуктов увеличился почти в два раза, до 1,3 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель по итогам трех кварталов увеличился на 10%, до 4,3 млрд рублей. Объем банковских гарантий - на 74%, до 949 млн рублей. Портфель привлеченных средств предприятий региона достиг 5,6 млрд рублей (+30%).

Одним из приоритетных направлений работы банка стала реализация программ государственной поддержки населения и предпринимателей, пострадавшим на фоне пандемии. С апреля по сентябрь банк оказал кредитную помощь бизнесу и населению региона на сумму более 2,7 млрд рублей.

«Жители Псковской области сохраняют высокий интерес к основным банковским продуктам. Безусловно, выросла востребованность жилищных кредитов, благодаря снижению ставок и реализации программы господдержки, на которую приходится большая часть ипотечных выдач. Мы также продолжаем активную работу с региональным бизнесом, предлагая оптимальные решения и продукты с учетом актуальных задач клиентов», - отметила управляющий ВТБ в Псковской области Наталия Чиркова.