Экономика

Более 34 млн рублей составила просроченная задолженность по зарплате в Псковской области

34,4 млн рублей составила просроченная задолженность по зарплате в Псковской области по состоянию на 1 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, это на 15,7 млн рублей (или на 31,4%) меньше, чем на 1 ноября.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций наблюдаемых видов экономической деятельности собственных средств.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, составила 322 человека. В расчете на одного работника - 106,9 тысячи рублей.

Основная часть просроченной задолженности по зарплате (97,8%) сложилась в организациях обрабатывающих производств.