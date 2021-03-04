Экономика

Глава Центробанка допустила повышение ключевой ставки в этом году

Центробанк придет к нейтральной ключевой ставке 5-6% (на данный момент - 4,25%) в течение трех лет. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Это нужно, прежде всего, чтобы не допустить избыточного роста инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне цели (4%), пояснила она.

«Когда этот переход начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в третьем или четвертом кварталах этого года, или в следующем году. Но если развитие будет проходить по базовому сценарию, мы, конечно, видим переход к нейтральной ставке», - уточнила глава Центробанка.

Она добавила, что даже в случае, если начнется повышение ставки, денежно-кредитная политика еще какое-то время будет оставаться мягкой, какой она является и сейчас, в зоне ставок ниже нейтральной, пишет газета «Известия».

При этом на вопрос, смогут ли в стране увидеть повышение ключевой ставки уже в этом году, она ответила, что ничего не исключает, так как все зависит от данных.

«На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления», - пояснила председатель Центробанка

Инфляция начала повышаться в конце прошлого года, в феврале 2021-го она достигла 5,7% в годовом выражении.