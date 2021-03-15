Экономика

Псковские фермеры обратятся к премьер-министру за компенсацией затрат на покупку тракторов

Каждое фермерское хозяйство в Псковской области нуждается в 1-3 тракторах. Об этом рассказала председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Псковской области Юлия Рощина 18 марта на заседании общего собрания членов ассоциации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По результатам исследования среди членов ассоциации «Псковский фермер» выяснилось, что средняя потребность в фермерской технике составляет от 3 до 5 единиц транспорта. В связи с этим в министерство сельского хозяйства было направлено соответствующее обращение. Согласно ответу, полученному 9 марта, на 2021 год лимит не выделен, для обновления предлагается воспользоваться программой агролизинга.

В итоге общее собрание решило обратиться по вопросу компенсации части расходов на программу по перевооружению техникой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.