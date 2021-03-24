Экономика

Свыше 400 нарушений за год выявила Счетная палата Псковской области

Краткий доклад о работе Счетной палаты Псковской области за 2020 год заслушали сегодня, 24 марта, депутаты областного Собрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель Счетной палаты Марина Хохлова озвучила основные показатели: «В общей сложности было выявлено 421 нарушение. По итогам проведенных проверок руководителям и главным распорядителям средств областного бюджета направлено 50 представлений и 12 предписаний. Составлено и передано в суд 6 протоколов по административным правонарушениям. В органы прокуратуры и иные правоохранительные органы направлено 16 обращений с материалами».

Она отметила, что по результатам работы Счетной платы региона устранено нарушений на сумму 482,5 млн рублей. В бюджет возвращено 23,4 млн рублей незаконно использованных средств. К дисциплинарной ответственности привлекли 25 должностных лиц.

Отметим, что орган внешнего финансового контроля отчитывается перед законодателями о своей деятельности ежегодно. Председатель парламентского бюджетного комитета Борис Полозов напомнил, что все без исключения материалы проверок поступают для ознакомления в Собрание.

«Формулировка постановления по отчету, которое будет приниматься на сессии, формально звучит, как принять к сведению, но на словах я хочу дать положительную оценку деятельности Счетной палаты», - добавил вице-спикер, председатель бюджетного комитета Борис Полозов.