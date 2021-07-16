Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
Планово и без рисков
дело превыше всего
в отпуск при параде
«Зенча» идем на завод
Модно и практично
Телефон прямого эфира 56-73-72
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Жизнь в «Сказке»
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Экономика 16.07.2021 09:595 Цены на бананы в российских магазинах установили пятилетний рекорд 17.07.2021 22:010 УФАС не внесло псковскую фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за несерьезности претензий 17.07.2021 14:486 «Единая Россия» запустила портал для сбора идей в народную программу 16.07.2021 22:102 Производители продуктов за полугодие подняли цены на 8,6% 16.07.2021 16:075 «Единая Россия» предложит меры по сдерживанию цен на продукты 16.07.2021 15:0915 Роспотребнадзор призвал псковский общепит приостановить работу 17 июля
 
 
 
Самое популярное 16.07.2021 11:5634 Непривитых от коронавируса псковичей начнут отстранять от работы с 23 июля 14.07.2021 11:307 Опубликован график подвоза питьевой воды в Пскове 17 июля 11.07.2021 10:151 На 42-м году жизни ушел из жизни экс-прокурор Печорского и Локнянского районов Артем Майоров 12.07.2021 15:340 Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие часы в Псковской области 15.07.2021 12:2716 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

УФАС не внесло псковскую фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за несерьезности претензий

17.07.2021 22:01|ПсковКомментариев: 0

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области рассмотрело сведения регионального оператора - Фонда капремонта Псковской области о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций (РНПО) сведений об ООО «КР-Строй» (г. Псков). Как сообщается в телеграм-канале Псковского УФАС, согласно заключенному контракту, организация должна была оказывать Фонду услуги по строительному контролю при капитальном ремонте жилых многоквартирных домов.

Фонд посчитал, что ненаправление еженедельного отчета по выполненным работам, что было предусмотрено контрактом, - это основание для расторжения контракта и для включения в РНПО.

Ведомство установило, что договор на осуществление строительного контроля истек еще в декабре 2020 года, однако расторгнуть контракт решили только сейчас - после разового ненаправления отчета по одному из 16 домов.

Представитель Фонда пояснил что претензий к подрядчику по другим домам у них нет, а срок действия контракта не продлевали, потому что стройконтроль начали позже по причине задержки основных ремонтных работ.

«Считаю, что расторгать договор нужно по серьезным основаниям, а не тогда, когда истек срок действия договора, строительный контроль не над чем было осуществлять, поскольку строительные работы идут с нарушениями сроков. В реестр можно вносить компанию, которая сорвала сроки исполнения контракта и затянула с капремонтом дома, но такую информацию в отношении своего подрядчика Фонд капремонта не представил, но подаёт сведения на формальные нарушения, при наличии грубых нарушений со стороны иных компаний, срывающие сроки капремонта дома, и считает это основанием для внесения в РНПО. Поэтому нами было решено ООО "КР-Строй" в “черный список» не включать», - комментирует Ольга Милонаец.

Теги: #УФАС России по Псковской области #госзакупки #фонд капремонта
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли разрешать в России иностранные вакцины от коронавируса?
В опросе приняло участие 1463 человека
17.07.2021, 23:180 Интерактив: В новом автобусе «Псков - Великие Луки» форточки на саморезы закрутили 17.07.2021, 23:090 Губернатор отметил ненадлежащее качество работ по реконструкции улицы Л. Поземского 17.07.2021, 22:010 УФАС не внесло псковскую фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за несерьезности претензий 17.07.2021, 21:090 Военнослужащие в Камышине почтили память одного из бойцов псковской 6-й роты
17.07.2021, 20:530 Псковское МЧС: Плавательный жилет не является защитой от несчастного случая на 100% 17.07.2021, 20:410 В Дно установят две новые детские площадки 17.07.2021, 20:262 Проблемы жителей нацпарка «Себежский» требуют решения - Николай Валуев 17.07.2021, 20:140 Пенсионер отсудил у псковского военкомата 72 тыс. рублей на переезд
17.07.2021, 19:511 Спецподразделения Великобритании проведут тайную миссию против России и Китая 17.07.2021, 19:370 Женщина оказалась заблокирована в машине после ДТП в Невеле 17.07.2021, 19:190 Где чаще гибнут псковичи на воде и сколько стоит прыжок в воду с моста 17.07.2021, 19:070 Реставраторы дали рекомендации по сохранению росписей Анастасиевской часовни во время ее переноса
17.07.2021, 18:560 Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе 17.07.2021, 18:425 Алексей Кудрин назвал причину развала СССР 17.07.2021, 18:171 Строительство соцгородка в Борисовичах будут контролировать ежедневно 17.07.2021, 17:511 Николай Валуев узнал об экологических проблемах Себежского нацпарка
17.07.2021, 17:166 Иммунолог оценил идею ревакцинации россиян от COVID-19 каждые полгода всю жизнь 17.07.2021, 16:373 18 июля в Псковскую область поступит очередная партия вакцины от коронавируса 17.07.2021, 15:560 Себежанам разрешат строительство домов на территории нацпарка 17.07.2021, 15:406 Губернатор рассказал о самочувствии супруги после вакцинации «Спутником»
17.07.2021, 15:173 Администрация Пскова объяснила отключение воды раньше назначенного времени 17.07.2021, 15:090 Грозы и ливни ожидаются сегодня в Псковской области 17.07.2021, 14:486 «Единая Россия» запустила портал для сбора идей в народную программу 17.07.2021, 14:350 Петербургский художник подарил музею-заповеднику «Михайловское» иллюстрации к сказкам Пушкина
17.07.2021, 14:230 В Опочецком районе горел жилой дом из-за грозового разряда 17.07.2021, 13:573 Депутат Николай Валуев возложил цветы на братском кладбище Себежского района 17.07.2021, 13:490 Консолидированный бюджет Псковской области получит 9,2 млрд рублей бюджетных кредитов 17.07.2021, 13:341 Удар молнии в Пскове попал на видео
17.07.2021, 13:263 Полиция предупреждает об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19 17.07.2021, 13:075 На Кубе заявили о создании на 100% эффективной вакцины от коронавируса 17.07.2021, 13:010 К 2022 году планируется обновить Себежскую больницу 17.07.2021, 12:410 Несколько гаражей и автомобиль горели в Пскове
17.07.2021, 12:350 Два человека умерли от коронавируса в Псковской области за сутки 17.07.2021, 12:164 Псковская область подошла к пику волны заболеваемости коронавирусной инфекцией 17.07.2021, 11:580 77-ю годовщину освобождения от фашистов отметили в Себеже 17.07.2021, 11:233 Губернатор: Назначение Бориса Елкина - «хорошее приобретение» для города
17.07.2021, 11:115 Глава Пскова возмущена половинчатым ремонтом дорожного проезда 17.07.2021, 10:553 Россияне больше доверяют отечественным вакцинам от коронавируса – результаты опроса 17.07.2021, 10:3543 Губернатор Михаил Ведерников собирается идти на второй срок 17.07.2021, 10:250 В Пскове начался подвоз воды к медицинским объектам
17.07.2021, 10:030 17 июля в Псковской области будет облачно, местами дожди 17.07.2021, 09:450 В Пскове изъята поддельная тысячерублевая купюра 17.07.2021, 09:360 Артур Акавов избран председателем Псковской областной Федерации бокса 17.07.2021, 09:210 Память Героя России Тимура Апакидзе почтили в Острове
17.07.2021, 09:0010 «Андрей Налива» наступил по народному календарю 17.07.2021, 00:016 Водоснабжение остановили в Пскове на сутки 16.07.2021, 22:102 Производители продуктов за полугодие подняли цены на 8,6% 16.07.2021, 21:420 Путин произвел перестановки в руководстве МВД
16.07.2021, 21:139 В Псковской области продлен период прохождения первого этапа обязательной вакцинации 16.07.2021, 20:513 Росавтодор ожидает повышения тарифа «Платона» до 2,44 рублей за километр 16.07.2021, 20:340 Карантин по АЧС установлен на территории одного из населенных пунктов Струго-Красненского района 16.07.2021, 20:270 В Пскове СИЗО посетила комиссия по контролю за соблюдением прав человека
16.07.2021, 20:030 Петербургский «Зенит-2» и «Луки-Энергия» сыграют без зрителей 16.07.2021, 19:457 Константин Болотин об отключении воды в Пскове и строительстве станции водоподготовки 16.07.2021, 19:290 Псковские ветеринары не пустили в Россию 30 телят 16.07.2021, 19:250 Депутат Госдумы Александр Козловский встретился с жителями Гдовского района
16.07.2021, 19:110 Облизбирком продолжает кампанию по вакцинации своих сотрудников 16.07.2021, 19:024 Минпромторг сообщил о планах поставлять медкислород из Китая и Финляндии 16.07.2021, 18:544 Губернатор Ведерников и спецпредставитель президента Швыдкой встретились в Пскове 16.07.2021, 18:282 Топ-3 лучших аккаунтов в соцсетях среди псковских женщин-випов
16.07.2021, 18:250 Завтра в Пушкинском Заповеднике начинается «музыкальное лето» 16.07.2021, 18:000 Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению выборов 16.07.2021, 17:454 Ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов - Путин 16.07.2021, 17:300 Пскович оплатил более 400 тысяч рублей долга после запрета на выезд из страны
16.07.2021, 17:250 Социальный женский центр в Пскове посетил руководитель следственного управления 16.07.2021, 17:190 Более 200 УИКов в Псковской области оборудуют видеонаблюдением на выборах 16.07.2021, 17:150 На западе Германии объявили режим военной катастрофы из-за наводнения 16.07.2021, 17:120 С ходом ремонта порховской школы ознакомился Александр Котов
16.07.2021, 17:092 Иностранец пытался дать взятку псковскому инспектору 16.07.2021, 17:050 Сбер полностью поменяет линейку банковских карт 16.07.2021, 16:510 В Великих Луках второй раз за неделю провалился асфальт 16.07.2021, 16:510 В Росгвардии рассказали, как гримируются псковские воры
16.07.2021, 16:470 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 16.07.2021, 16:420 Более 12 млн рублей перечислили нуждающимся детям в Псковской области 16.07.2021, 16:380 Псковичи за месяц стали жертвами 400 мошеннических схем 16.07.2021, 16:350 Семейная ссора в Борисовичах закончилась поножовщиной
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.