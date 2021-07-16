Экономика

УФАС не внесло псковскую фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за несерьезности претензий

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области рассмотрело сведения регионального оператора - Фонда капремонта Псковской области о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций (РНПО) сведений об ООО «КР-Строй» (г. Псков). Как сообщается в телеграм-канале Псковского УФАС, согласно заключенному контракту, организация должна была оказывать Фонду услуги по строительному контролю при капитальном ремонте жилых многоквартирных домов.

Фонд посчитал, что ненаправление еженедельного отчета по выполненным работам, что было предусмотрено контрактом, - это основание для расторжения контракта и для включения в РНПО.

Ведомство установило, что договор на осуществление строительного контроля истек еще в декабре 2020 года, однако расторгнуть контракт решили только сейчас - после разового ненаправления отчета по одному из 16 домов.

Представитель Фонда пояснил что претензий к подрядчику по другим домам у них нет, а срок действия контракта не продлевали, потому что стройконтроль начали позже по причине задержки основных ремонтных работ.

«Считаю, что расторгать договор нужно по серьезным основаниям, а не тогда, когда истек срок действия договора, строительный контроль не над чем было осуществлять, поскольку строительные работы идут с нарушениями сроков. В реестр можно вносить компанию, которая сорвала сроки исполнения контракта и затянула с капремонтом дома, но такую информацию в отношении своего подрядчика Фонд капремонта не представил, но подаёт сведения на формальные нарушения, при наличии грубых нарушений со стороны иных компаний, срывающие сроки капремонта дома, и считает это основанием для внесения в РНПО. Поэтому нами было решено ООО "КР-Строй" в “черный список» не включать», - комментирует Ольга Милонаец.