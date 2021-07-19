Экономика

Как сделать из тиктокеров специалистов для производств, обсуждают в Пскове

Одной из тем, которые обсуждаются на круглом столе на тему «Запрос на кадры. Среднее специальное образование в регионе» сегодня в Пскове, стала необходимость возрождения популярности рабочих профессий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, эту проблему затронул в своем выступлении директор «Ассоциации развития кластеров и технопарков России» Андрей Шпиленко.

Размышляя о причинах и способах преодоления кадрового кризиса, он рассказал, что можно формировать пул специалистов для производственной сферы, не дожидаясь выделения бюджетов.

По мнению Андрея Шпиленко, сегодня молодые люди черпают информацию с телеэкранов, становятся тиктокерами и гордятся не тем, что владеют передовыми производственными навыками, а тем, что набрали больше подписчиков.

«Почему к этому скатились? Причина на поверхности, - уверен спикер. - В СССР понимали, что есть планирование. Молодежь могла планировать свое будущее. После развала страны поколение оказалось дезориентированными и покатились по принципу "да легче"».

Андрей Шпиленко сообщил, что проблему начали решать в пилотом варианте в Псковской области. Благодаря позиции депутата Государственной Думы, куратора Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Александра Козловского в регионе был запущен проект «Взлетная полоса», в рамках которого молодежь узнала о существовании разнообразных инвестиционных ниш в области, больших предприятий, которые нуждаются в кадрах.

Молодые псковичи погрузилась в работу предприятий и предложили способы улучшения деятельности предприятий, в дальнейшем попытавшись на практике обкатать свои идеи и определиться с профориентацией. На завершающей стадии проекта к августу работодатели смогут пригласить молодежь на работу.