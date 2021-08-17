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Экономика

Производители колбасы из Владимира заподозрили великолукских коллег в имитации дизайна

17.08.2021 22:02|ПсковКомментариев: 0

Суд не установил в действиях ОАО «Великолукский мясокомбинат» недобросовестной конкуренции. Как сообщает в своем телеграм-канале Арбитражный суд Псковской области, ЗАО «Стародворские колбасы» (г. Владимир) – производитель колбасных изделий, в том числе под торговой маркой «Вязанка», обратилось в суд с иском к ОАО «Великолукский мясокомбинат», требуя прекратить недобросовестную конкуренцию по вводу в гражданский оборот колбасных изделий «Докторская ГОСТ» и «Ветчина свиная».

ЗАО «Стародворские колбасы» полагало, что дизайн оформления упаковки колбасных изделий Великолукского мясокомбината в целом (по цветовой гамме, стилистике оформления основных графических элементов дизайна) имитирует дизайн оформления упаковки колбасных изделий «Ветчина с индейкой» торговой марки «Вязанка». В подтверждение данного факта истец сослался на социологическое исследование, по итогам которого более половины респондентов – 59 процентов считали сравниваемые упаковки в целом схожими между собой.

Арбитражный суд Псковской области решением от 17 мая 2021 года отклонил иск ЗАО «Стародворские колбасы». Суд установил, что основные графические элементы дизайна и их цветовая гамма отличаются, а существующие общие внешние признаки упаковок колбасных изделий истца и ответчика (наличие вязки, клипс, форма батонов, розовый цвет) обусловлены требованиями ГОСТ Р 52196-2017 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия» и являются традиционными для данных изделий.

Таким образом, дизайн оформления упаковки ОАО «Великолукский мясокомбинат» не имитирует дизайн оформления упаковки колбасных изделий истца.

Результаты социологического опроса суд признал некорректными, так как проведение онлайн анкетирования, допускающее оценку изображения спорных объектов только в электронном виде, без предоставления их в том виде, как они воспринимаются в повседневной жизни (на прилавках магазинов), не может быть признано адекватным поставленным целям и задачам исследования. Кроме того, вопрос о схожести объектов, показанных в виде двух батонов колбасы в розовой упаковке, перевязанных шпагатом, концы которого зафиксированы клипсами, поставлен без уточнения относительно восприятия респондентами графических элементов.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 16 августа 2021 года оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Теги: #Арбитражный суд Псковской области #колбаса
Источник: Псковская Лента Новостей
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