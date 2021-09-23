Экономика

Имущественные налоги станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

В пятницу, 24 сентября, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция «Уплата имущественных налогов в Псковской области».

Каким образом налогоплательщики уведомлены о своих обязательствах по уплате имущественных налогов? Что нужно предпринять, если вы не получили налоговое уведомление? Что делать, если в налоговом уведомлении указана некорректная информация? Что изменилось в порядке представления налоговых льгот и налоговых вычетов по имущественным налогам?

На эти и другие вопросы ответят:

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов;

Начальник отдела налогообложения имущества управления Татьяна Волкова;

Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 либо по эл. почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.