Экономика

Фермеры из Карелии изучили практики псковских коллег по выращиванию ягод

Сельхозтоваропроизводители из Карелии посетили Псковскую область для изучения вопросов в сфере «Растениеводство» (ягоды) и «Агоротуризм». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству Псковской области.

Центр компетенций Псковской области совместно с Корпорацией развития Республики Карелия организовали биржу контактов и информационный семинар о мерах поддержки в сфере АПК на площадке центра «Мой бизнес» в Пскове. В мероприятии приняли участие 17 человек: главы КФХ, индивидуальные предприниматели, руководители сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также представители комитета по сельскому хозяйству и Гостехнадзору Псковской области, Псковского отделения Россельхозбанка, специалисты центра «Мой бизнес» и Центра компетенций.

Они рассказали о том, какие меры господдержки можно получить в регионе, какими цифровыми платформами воспользоваться для продвижения своего аграрного бизнеса и куда обратиться за консультацией и помощью в оформлении документов.

Кроме того, фермеры посетили органик-центр «Активное село» в Псковском районе, КФХ «Барановское», КФХ Э. Н. Лукеча, экоферму «Изборский страус», медовый хутор и хлебный хутор в Печорском районе.

«Обмен опытом и деловыми контактами — одно из важнейших направлений поддержки фермеров. Уверены, каждый из участников нашел для себя что-то новое и полезное для развития своей деятельности! Положительная обратная связь присутствует, и это радует!» - отметили в комитете.