Экономика

ФАС разбирается в схожих товарных знаках двух псковских заводов

После жалобы женщины на Псковский трансформаторный завод завели дело за использование товарного знака «LIDER», по всем признакам очень похожего на товарный знак «LIDERINT». Об этом сообщает Псковское УФАС.

Второй товарный знак, «LIDERINT», принадлежит ООО «Псковский завод электронной техники».

В ведомстве установили, что Псковский завод электронной техники специализируется на производстве оборудования для электроснабжения и, в частности, является изготовителем изделий торговой марки LIDER. Псковский трансформаторный завод также производит электротехническое оборудование, о чем свидетельствует официальный сайт компании. На сайте торговой марки LIDER указано, что производителем товаров является Псковский трансформаторный завод.

Закон о защите конкуренции запрещает использовать копии фирменных наименований, знаков или логотипов, так как это может ввести в заблуждение потребителей и ограничивать конкуренцию. Как заметили в ведомстве, помимо того, что заводы выпускают похожее оборудование, они зарегистрированы по одному адресу.

Рассмотрение дела назначили на 25 октября.