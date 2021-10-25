Экономика

«Эхономика»: Псковские налоговики о нарушениях, уплате имущественных налогов и теневых зарплатах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 9 ноября. Гостями студии стали заместители начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев и Вячеслав Иванов, а также заместитель начальника отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Михаил Иванов.

Ведущий Алексей Овчинников поговорил с ними об интересных проектах федеральной налоговой службы, которые касаются сферы торговли и общепита, о том, какие нарушения допускают предприниматели при использовании контрольно-кассовой техники и чем эти ошибки могут обернуться.

Кроме того, речь шла об имущественных налогах, время выплаты которых неумолимо приближается, и о таком серьезном и болезненном вопросе, как теневые зарплаты.