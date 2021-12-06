Борис Елкин прокомментировал бюджет Пскова на 2022 год

Бюджет города Пскова на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов приняли в первом чтении. Об этом администрация города сообщила в Инстаграм.
Фото: Инстаграм администрации Пскова
Контрольные цифры бюджета на 2022 год оказались следующими:
Городской бюджет сформировали в соответствии с проектом областного бюджета, утвержденным Псковским областным Собранием депутатов в первом чтении.
Расходы социальной направленности составят 4,1 миллиарда рублей. На сферу образования планируется направить 3 миллиарда 310,4 миллиона рублей. Еще 314 миллионов рублей получит сфера физкультуры и спорта. Развитие культуры города получит 305,7 миллиона рублей, а на дорожную деятельность выделят 1 миллиард 165 миллионов рублей.