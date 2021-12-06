Экономика

Борис Елкин прокомментировал бюджет Пскова на 2022 год

Бюджет города Пскова на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов приняли в первом чтении. Об этом администрация города сообщила в Инстаграм.

Фото: Инстаграм администрации Пскова

Контрольные цифры бюджета на 2022 год оказались следующими:

доходы - 6 миллиардов 687,4 миллиона рублей;

расходы - 6 миллиардов 793,9 миллионов рублей.

Городской бюджет сформировали в соответствии с проектом областного бюджета, утвержденным Псковским областным Собранием депутатов в первом чтении.

«По опыту прошлых лет – это цифры неокончательные. Ко второму чтению бюджета и в течение года цифры уточняются, казна неоднократно пополняется за счет безвозмездных поступлений. Бюджет сбалансирован и направлен, в первую очередь, на исполнение социальных обязательств. Более 60% расходов – это социальная сфера», - подчеркнул глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Расходы социальной направленности составят 4,1 миллиарда рублей. На сферу образования планируется направить 3 миллиарда 310,4 миллиона рублей. Еще 314 миллионов рублей получит сфера физкультуры и спорта. Развитие культуры города получит 305,7 миллиона рублей, а на дорожную деятельность выделят 1 миллиард 165 миллионов рублей.