Павел Дуров назвал возможные последствия запрета криптовалюты в России

Предложение Центробанка запретить в России использование криптовалюты затормозит развитие высокотехничной экономики. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров на своем канале.
Также Дуров охарактеризовал идею «тотального запрета на криптовалюты» фразой «выплеснуть с водой и ребенка» и напомнил, что Россия удерживает лидерство в сфере блокчейн-технологий.
Ранее Банк России предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также разработать механизмы блокировки операций и определить организацию, которая возьмет на себя ответственность по реализации этих мер. ЦБ последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством.
С прошлого года закон запрещает компаниям и физлицам в России использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами. Объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет около пяти миллиардов долларов, или 350 миллиардов рублей. Объем вложений российских юридических лиц в криптовалюты незначителен.