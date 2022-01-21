Экономика

Павел Дуров назвал возможные последствия запрета криптовалюты в России

Предложение Центробанка запретить в России использование криптовалюты затормозит развитие высокотехничной экономики. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров на своем канале.

«Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. <...> Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — приводит его слова РИА Новости.

Также Дуров охарактеризовал идею «тотального запрета на криптовалюты» фразой «выплеснуть с водой и ребенка» и напомнил, что Россия удерживает лидерство в сфере блокчейн-технологий.

«Россия сегодня — один из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики», — добавил он.

Ранее Банк России предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также разработать механизмы блокировки операций и определить организацию, которая возьмет на себя ответственность по реализации этих мер. ЦБ последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством.

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С прошлого года закон запрещает компаниям и физлицам в России использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами. Объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет около пяти миллиардов долларов, или 350 миллиардов рублей. Объем вложений российских юридических лиц в криптовалюты незначителен.