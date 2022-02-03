Экономика

Юрист расскажет псковичам, как правильно покупать товар

Псковское региональное отделение общественной организации «Ассоциация юристов» приглашает на онлайн-встречу с нотариусом, посвященную теме «Права потребителя. Как защитить себя от недобросовестных действий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«Каждый житель является потребителем, ежедневно вступая в правоотношения купли-продажи - приобретая продукты, предметы обихода, заказывая услуги и так далее. Знание своих прав позволяет избежать произвола со стороны продавцов товаров и услуг, предотвращает лишние затраты на возмещение убытков», - отметили в ассоциации.

На встрече речь пойдет о том, как правильно купить товар, какие документы необходимо требовать при покупке товаров, работ, услуг. Эксперт расскажет, что делать, если товар не подошел, не нравится или не устраивает по качеству. Он разъяснит, как правильно составить и подать претензию, как и когда следует обращаться за защитой своих прав в суд.

В конце лекции у каждого будет возможность задать юридические вопросы адвокату. Мероприятие проведет эксперт проекта - член Совета молодых юристов Псковского отделения ассоциации, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов Валентина Варава.

Встреча состоится 9 февраля в 16.00 на площадке Zoom. Для получения ссылки на трансляцию необходимо зарегистрироваться по ссылке. После регистрации на электронный адрес придет ссылка на подключение. Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону: 8 (953) 235 67 67.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Территория права», средства на реализацию которого предоставил Фонд президентских грантов.