Экономика

Банк России подготовил законопроект о запрете обращения частной криптовалюты

Банк России подготовил законопроекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в РФ, а также штрафах до 1 млн рублей в случае нарушения этих требований. Источник на финансовом рынке сообщил, что законопроекты направлены в Минфин.

«Законопроект устанавливает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации, включая создание и функционирование в Российской Федерации юридических лиц, деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации», - приводит текст пояснительной записки ТАСС.

Кроме того, регулятор предлагает запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в России.

«Законопроектом уточняется запрет на распространение в Российской Федерации информации о частной цифровой валюте, под который будет подпадать также информация об организации выпуска, выпуске, организации обращения частной цифровой валюты», - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Банк России также предлагает запретить банкам, иным финансовым институтам и субъектам национальной платежной системы владеть частными цифровыми валютами.

«Кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, которые осуществляют указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности, субъектам национальной платежной системы запрещается владеть частными цифровыми валютами», - говорится в документе.

Также регулятор хочет иметь право возбуждать административные дела при владении банками криптовалютой и отказывать в переводах связанным с выпуском и обращением криптовалют лицам.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров оценил возможные последствия запрета криптовалюты в России.