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Экономика

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%

01.05.2022 10:38|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% и продлении этой программы до конца 2022 года, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года. Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль. Остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», - цитирует сообщение ТАСС.

Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 15%. Государство возмещает банкам разницу между льготной ставкой и рыночной.

Условия программы льготной ипотеки менялись несколько раз за последние два года. Изначально программа была утверждена в апреле 2020 года по ставке не более 6,5% и суммой кредита в 12 млн рублей для столичных регионов и 6 млн рублей - для остальных. С 1 июля 2021 года ставка по программе выросла до 7%, а сумма кредита уменьшилась до 3 млн рублей по всей стране. Уже весной 2022 года на фоне резкого роста ключевой ставки ЦБ до 20% правительство приняло решение вновь изменить программу, увеличив ставку по ней с 1 апреля до 12% и вернувшись к первоначальным размерам лимитов по кредитам.

25 апреля президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%. Также 29 апреля ЦБ понизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. - до 14% годовых. В связи с этим некоторые банки начали снижать ставки по ипотеке и по рыночным программам.

Теги: #Центробанк #ипотека #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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